Fußball Kreisliga A 1 Enz/Murr: Wie einem Amateurtrainer die Kraft ausgeht

Der sportliche Leiter Marcel Storz übernimmt kurzfristig den Trainerjob.

Tobias Büttner gibt auf: Der TSV 1899 Benningen muss sich einen neuen Trainer suchen. Interimsmäßig übernimmt der sportliche Leiter Marcel Storz.











Überraschend kam der Rückzug für Marcel Storz nicht. „Es hat sich in den vergangenen Wochen angedeutet, dass vieles hier nicht so läuft, wie Tobias sich das vorstellt“, sagt der Sportliche Leiter des TSV 1899 Benningen. Sein Trainer war am Sonntagabend direkt nach dem 2:2 gegen Aufsteiger und Abstiegskandidat FV Ingersheim zurückgetreten und hatte dies der Mannschaft im Spielerkreis noch auf dem Platz mitgeteilt. „Es war keine Kurzschluss-Reaktion, wie einige Spieler vermutet haben, da hatte sich einfach zu viel angestaut und meine Entscheidung ist endgültig“, sagt Tobias Büttner. Seit Sonntagabend erreichen den Coach immer wieder Sprachnachrichten, in denen seine Spieler seinen Abgang bedauern. Für den Trainer kommt die Reue zu spät.