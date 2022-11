1 Die Deizisauer Zweite verliert das Kellerduell. Foto: EZ/Archiv

Dagegen dominieren in der Staffel 1 der Kreisliga A die Favoriten Oberesslingen/Zell, Sirnau und Reichenbach in ihren Spielen.















Link kopiert

Der TSV RSK war als Tabellendritter klarer Favorit gegen den Vorletzten, den SV Mettingen. Allerdings hatten die RSK’ler zwei Niederlagen aus den vergangenen beiden Begegnungen zu verkraften. Und so ging Mettingen in den ersten 25 Minuten auch mit 2:0 in Führung. Hätte der SVM alle seine Chancen in Zählbares umgesetzt, wäre der Vorsprung zur Pause noch höher gewesen. In der zweiten Hälfte gelang es den Gästen aber mit großer Mühe die Partie noch zu kippen. Im Kellerduell zwischen dem TSV Köngen II und der Zweiten des TSV Deizisau siegte Köngen mit 2:0 und landete mit diesen drei Punkten vorläufig einmal auf dem Relegationsplatz.