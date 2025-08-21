Fußball – KLB-Saisonvorschau: Die „Wundertüte“ Kreisliga B

1 Die Baltmannsweilerer wollen sich wieder in die Kreisliga A zurückkämpfen. Foto:

In den Staffeln 1 sowie 2 der Kreisliga B wird am Sonntag wieder Fußball gespielt. Beide Ligen versprechen Spannung im Kampf um die Aufstiegsplätze – mit Blick auf die kommende Kreisliga C allerdings auch um die hinteren Ränge. In beiden Staffeln kristallisiert sich kein klarer Aufstiegsfavorit heraus. Während in Staffel 1 manch einer dem TSV Scharnhausen gute Chancen zurechnet, gilt das in der B 2 für den TSV Denkendorf II sowie den TSV Köngen II. Spannend bleibt auch die Frage, wohin die Reise für die Spielgemeinschaft resultierend aus Westcity United FC und dem SV Mettingen hingeht. Und wie der Wernauer SF nach der Abkapslung von Westcity auftreten wird. In beiden Ligen steckt jedenfalls eine Menge drin und die „Wundertüte“ Kreisliga B, wie Stephan Bender, der Coach des TSV Baltmannsweiler die Spielklasse beschreibt, kann einiges bereithalten.