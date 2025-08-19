Fußball – KLA-Saisonvorschau: Eine „sehr ausgeglichene“ Kreisliga A

1 Wird das ein Spitzenspiel in der kommenden Runde? ASV-Kicker Max Schmid setzt sich gegen zwei Wernauer durch. Foto:

In der Fußball-Kreisliga-A blieben die Überraschungen in der Vorsaison aus. Diese Runde dürfte es spannender werden, da einige Teams zum Favoritenkreis zählen.











Als Staffelleiter Michael Lenz am Rande des EZ-Pokals, bei dem er wieder mal die Zuschauer als Stadionsprecher unterhielt, auf seine Kreisliga A 1 angesprochen wurde, war ihm die Freude auf die neue Runde sichtlich anzumerken: „Es ist eine starke Liga, die richtig viel Spannung verspricht.“ Recht hat er. Denn in der kommenden Saison gibt es gleich mehrere Anwärter auf den Titel sowie den Relegationsplatz. Die KLA-Trainer sind sich einig und haben den VfB Reichenbach, den Bezirksliga-Absteiger TSV Deizisau, den ASV Aichwald, die TSG Esslingen sowie auch den TSV Wernau als potenzielle Aufstiegskandidaten auf dem Zettel. Auch der Spielplan hat es von Beginn an in sich: Am Sonntag (15.30 Uhr) gibt es direkt das Duell zwischen dem Vorsaison-Vierten VfBR und dem ASV, der Dritter wurde.