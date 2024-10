Fußball: Karriereende mit 40: Iniesta tritt endgültig ab

3 Nur eine von vielen Trophäen für Andrés Iniesta: Der WM-Pokal 2010 Foto: picture alliance / dpa

Der spanische Ausnahmespieler Andrés Iniesta hatte seinen Abschied angekündigt und und nun vollzogen. In Barcelona sagt der frühere Barça-Taktgeber endgültig «adiós».











Barcelona - Der frühere Fußball-Welt- und Europameister Andrés Iniesta hat seine Karriere endgültig beendet. Der inzwischen 40 Jahre alte Ausnahmespieler verkündete diesen Schritt bei einer emotionalen Zeremonie in Barcelona, der unter anderem auch Barça-Coach Hansi Flick beiwohnte. "Ich hätte nie erwartet, dass dieser Tag kommen würde, ich hätte es mir nie vorstellen können", sagte Iniesta gerührt.

"Aber all die Tränen der letzten Tage sind Tränen der Rührung oder des Stolzes, es sind keine Tränen der Traurigkeit. Es sind Tränen dieses Jungen, der den Traum hatte, Fußballer zu werden, und der es nach viel harter Arbeit, Anstrengung und Opfern geschafft hat."

Bereits am Montag hatte er mit einem über zweiminütigen Video über Social Media die Verkündung seines Karriereendes vorbereitet. In dem Video kamen unter anderem seine früheren Trainer Pep Guardiola, Louis van Gaal und Vicente del Bosque zu Wort.

Siegtorschütze im WM-Finale

Iniesta gilt als einer der prägendsten spanischen Fußballer der vergangenen Jahrzehnte. Vor 14 Jahren schoss er Spanien im Finale gegen die Niederlande in der Verlängerung zum WM-Titel in Südafrika. 2008 und 2012 wurde er mit seinem Heimatland Europameister.

Sein Wirken ist insbesondere eng mit der erfolgreichen Zeit des FC Barcelona zu Beginn dieses Jahrtausends verbunden. Bei den letzten vier der insgesamt fünf Champions-League-Titels Barças stand Iniesta als Taktgeber auf dem Platz.

Gemeinsam mit seinem Mittelfeldpartner Xavi sowie Topstar Lionel Messi stand Iniesta insbesondere unter dem früheren Barca-Coach Guardiola für das berühmte Kurzpassspiel Tiki-Taka. Iniesta gab 2002 sein Debüt in der ersten Mannschaft des FC Barcelona und spielte 674 Mal für die Katalanen.

Messi: "Ball wird dich vermissen"

Messi würdigte Iniesta via Instagram-Story als "einen der Mitspieler mit der meisten Magie" und mit dem er es am meisten genossen habe, zusammenzuspielen. "Der Ball wird dich vermissen, so wie wir alle zusammen ebenfalls", schrieb der Argentinier weiter.

Neben den Champions-League-Titeln 2006, 2009, 2011 und 2015 gewann Iniesta mit Barcelona neunmal die spanische Meisterschaft und sechsmal die Copa del Rey. 2018 wechselt er nach Japan zu Vissel Kobe, wo er unter anderem mit Lukas Podolski zusammenspielte. 2023 wechselte er weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Emirates Club. Sein dortiger Vertrag war Ende Juni ausgelaufen.