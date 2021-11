1 Alles in Ordnung. Alwin Gschwendtner (rechts) auf Kontrollgang. Foto: /Robin Rudel

Die 2-G+-Regelung bei einem Amateurfußballspiel zu kontrollieren, ist eine Herausforderung. In Sirnau trübt das die Stimmung allerdings nicht.















Esslingen - Hin und wieder schweift der Blick von Alwin Gschwendtner auf den Rasen. „Schön gemacht, weiter so“, ruft er. Oder: „Das war doch kein Abseits“ – wobei er gleich gegenüber seinem momentanen Gesprächspartner betont, dass der Unparteiische seine Sache insgesamt sehr gut mache. Gesprächspartner hat Alwin Gschwendtner an diesem Sonntagnachmittag in Sirnau viele. Der Mann hat selbst für die SG Eintracht gekickt, später hat er die erste Mannschaft trainiert. Heute ist er Jugendwart des Vereins. Sowie Hygienebeauftragter. In diesen Tagen in erster Linie Hygienebeauftragter. Die – neue – Aufgabe an diesem Tag: Die Impfnachweise und auch die tagesaktuellen Antigentests kontrollieren, die alle brauchen, die beim Kreisliga-A-Spiel gegen die TSG Esslingen zuschauen wollen. Die drei Euro Eintritt kassiert er gleich mit.