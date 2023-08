1 In der Kreisliga A wird es weiterhin das Schurwald-Derby Baltmannsweiler gegen Aichwald geben. Foto: /Herbert Rudel

Die zweiten Teams des TSV Baltmannsweiler und des ASV Aichwald schließen sich zu einer Spielgemeinschaft zusammen und treten in der kommenden Saison als SG Schurwald in der Kreisliga B 1 an. Für beide Vereine ein sinnvoller Schritt.















Eine Fußballmannschaft besteht bekanntlich aus elf Feldspielern – zumindest normalerweise. Beim zweiten Team des TSV Baltmannsweiler war die Situation in der vergangenen Saison in der Kreisliga B 1 jedoch eine andere. Die Baltmannsweilerer hatten sich vor der Runde als Flex-Team angemeldet. Im flexiblen Modus hatte die Mannschaft so das Privileg, zu den Saisonspielen mit neun Spielern gegen neun gegnerische Kicker antreten zu können, sofern der Verein diesen Modus 48 Stunden vor angesetztem Spielbeginn anmeldete. Eine weitere Besonderheit daran ist, dass das Team ab erstmaliger Meldung des Wechsels in den flexiblen Spielbetrieb das Aufstiegsrecht verliert.