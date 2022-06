1 In den Relegationsspielen wird es nun ernst. Foto: dpa

Für einige Mannschaften aus dem EZ-Gebiet geht es ab Freitag um die Frage, ob sie auf- oder absteigen – oder ihre Klasse halten können. So treffen Odyssia Esslingen und der FV Plochingen II aufeinander.















Nachdem in der Fußball-Bezirksliga sowie in den Kreisligen A und B am Samstag die letzten Saisonspiele abgeschlossen worden sind, geht es nun für einige Teams im EZ-Gebiet in die Relegationsspiele. So trifft der GFV Odyssia Esslingen am Freitag (18.30 Uhr) auf den FV Plochingen II . Ausgetragen wird die Partie auf dem Sportplatz des TB Ruit.