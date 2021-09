1 Nellingen (in grün) hat im Spiel gegen den FC Esslingen mit einer deutlichen Niederlage gerechnet. Doch es kam anders. Foto: /Herbert Rudel

Besonders spannend ist das Fußballspiel des TV Nellingen beim Aufstiegsfavoriten FC Esslingen, denn das Ergebnis war entgegen der Erwartungen sehr knapp. In der Bezirksliga musste derweil eine Notärztin gerufen werden.

Kreis Esslingen - Dramatisch wurde es am vergangenen Wochenende besonders in den Fußball-Kreisligen B. In der Staffel 2 beispielsweise führte der TSVW Esslingen lange Zeit deutlich mit 3:1 gegen den TSV Wendlingen II. Doch in der letzten Viertelstunde mussten die Esslinger vier Gegentore verschmerzen – und am Ende die 3:5-Niederlage. Beim Spiel des TB Ruit II gegen den TSV Notzingen wurde es nervenaufreibend. Weil ein Spieler gefährlich auf dem Rücken gelandet war und regungslos liegen blieb, wurde der Rettungsdienst und eine Notärztin gerufen. Ebenfalls spannend wurde es in der Bezirksliga. Der TV Nellingen erkämpfte sich gegen den Meisterschaftsfavoriten FC Esslingen ein Unentschieden.