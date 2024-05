Fußball im Kreis Esslingen: Hier gibt es bei der EM Public Viewing

1 Beim Public Viewing ist der Nervenkitzel groß. (Symbolbild, Archiv) Foto: /Horst Rudel

Fußball und Public Viewing gehören bei den großen Turnieren fest zusammen. Wo laufen im Kreis Esslingen die Spiele der anstehenden Heim-EM? Welche Fanfeste sind in der Region geplant? Wir haben sieben Tipps.











Link kopiert

Seit dem Sommermärchen bei der Fußball-WM 2006 ist der Begriff Public Viewing aus dem deutschen Wortschatz nicht mehr wegzudenken. Während den großen Turnieren sorgen Leinwände und Fanmeilen dafür, dass bei den Fußballbegeisterten Partystimmung aufkommt.

Nun findet mit der EM vom 14. Juni bis 14. Juli wieder ein Event im eigenen Land statt. An welchen Orten lässt es sich in Esslingen und Umgebung im Sommer mitfiebern? Wir haben nachgefragt.

Schlossplatz Kirchheim Alle 51 Spiele, alle Tore – das versprechen die Ausrichter des Kirchheimer Fanfestes. Während der EM stehen neben einer 15-Quadratmeter-Leinwand verschiedene Foodtrucks auf dem Schlossplatz. Hinzu kommt eine Bar mit Bier vom Fass.

Stadtbalkon Nürtingen Gleich zwei Veranstaltungen sind in Nürtingen geplant. Auf dem Stadtbalkon stellen die Betreiber der Bars Now und des Joe Peña eine Großleinwand auf. Auch dort sollen nicht nur die Begegnungen des deutschen Teams, sondern alle Partien live zu sehen sein.

Foto: / Roberto Bulgrin

Stadtmuseum Nürtingen Außerdem zeigt das Team des Al Museo am Stadtmuseum Fußball. Für die EM ist der Gemeinderat den Ausrichtern entgegengekommen. So fallen während des Turniers keine Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie an. Bei großem Andrang könnte das Public Viewing auf Teile der Wörthstraße ausgeweitet werden.

Uhlberghalle Filderstadt In Filderstadt entsteht an der Uhlberghalle im Ortsteil Bonlanden eine Fanmeile. Das gilt im Normalfall nur für die Paarungen mit deutscher Beteiligung. Ausnahmen sind jedoch möglich. „Wenn die Deutschen rausfliegen, zeigen wir trotzdem auch das Halbfinale und das Finale“, teilt ein Sprecher mit. Örtliche Vereine kümmern sich um die Bewirtung. Bei ausgewählten Spielen kommt Live-Musik hinzu.

Metropolitan Bar Esslingen Die Stadt Esslingen organisiert selbst kein Public Viewing. „Dazu haben wir gar nicht die Möglichkeiten“, sagt eine Sprecherin. Dafür gibt es bei einigen Bars und Gaststätten besondere Pläne für die EM. Unter anderem überträgt das Metropolitan in der Kollwitzstraße 1 das Turnier auf einem großen Fernseher in seinem Außenbereich im Dick Areal.

P&P Café-Bar Esslingen Auch im Hof der P&P Café-Bar läuft im Sommer Fußball. „Wir zeigen auf jeden Fall die deutschen Spiele“, sagt Schankwirt Polis Sopiadis. Ob auf einem Großbildfernseher oder auf der Leinwand, wisse er noch nicht. Die Bar liegt in der Obertorstraße 38 in Esslingen.

Die Halle Reichenbach Die Kneipe der Kulturinitiative die Halle in der Kanalstraße 10 öffnet immer eine Stunde vor Anpfiff der deutschen Partien. Im Biergarten wird eine Großbildleinwand aufgebaut. Bereits am Freitag, 31. Juni stimmt ab 20 Uhr eine Veranstaltung mit dem Comedian Uwe Spinder auf die EM ein.