1 Das Derby in Altbach könnte am Sonntag eine enge Kisten werden. Foto: dpa

Wenn die Kreisliga-A-Fußballer des TSV Deizisau II beim SC Altbach zu Gast sind, geht es für beide Teams um wichtige Punkte im Abstiegskampf.















Für den TSV Deizisau II geht es darum, sich in Sicherheit zu bringen, der SC Altbach möchte in der Liga bleiben – nicht nur weil es ein Derby ist, verspricht das Spiel in der Fußball-Kreisliga A spannend zu werden. Außerdem will der SV Mettingen in der Kreisliga B seinen Stand festigen.