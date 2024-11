DFB-Pokal: Union und Heidenheim scheitern - Bayern im Achtelfinale

7 Souverän wandert Bayern München ins Pokal-Achtelfinale. Foto: Torsten Silz/dpa

Bayern München und Eintracht Frankfurt stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Für zwei Bundesligisten ist der Traum vom Pokal hingegen überraschend vorbei. Ein Drittligist kommt weiter.











Link kopiert

Mainz - Die Bundesligisten 1.FC Union Berlin und 1. FC Heidenheim sind im DFB-Pokal frühzeitig ausgeschieden. Die Mannschaft aus Köpenick unterlag überraschend beim Fußball-Drittligisten Arminia Bielefeld mit 0:2 (0:1). Für eine Überraschung sorgte auch Zweitligist Hertha BSC. Die Alte Dame nahm Heidenheim mit 2:1 (1:0) in einer am Ende nervenaufreibenden Partie aus dem Rennen und darf weiter vom Finale im heimischen Olympiastadion träumen.

Die Bayern, die in den vergangenen vier Jahren bereits dreimal in der zweiten Runde gescheitert waren, besiegten chancenlose Mainzer mit 4:0 (4:0). Jamal Musiala (2./37./45.+4) sicherte der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mit drei Toren den Sieg. Auch Leroy Sané (45.+1), der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, traf.

Union Berlin haderte hingegen von Beginn an mit mutigen Bielefeldern. Das in dieser Saison sonst so stabile Team von Trainer Bo Svensson präsentierte sich defensiv überraschend anfällig und hatte vorne kein Glück. Schon am Samstag müssen die Köpenicker dann deutlich steigern: Dann treten sie in der Bundesliga beim FC Bayern an.

Frankfurt trotz Unterzahl weiter, Nürnberg raus

Trotz langer Unterzahl erreichte auch Eintracht Frankfurt das Achtelfinale. Die Mannschaft von Coach Dino Toppmöller gewann gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:0). Frankfurt-Verteidiger Arthur Theate musste nach gerade mal 15 Spielminuten vom Platz - zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Tagen. Trotzdem reichten die Tore von Hugo Ekitiké (45.+2) und Omar Marmoush (70.) zum Sieg. Für die frustrierte Borussia traf Ko Itakura (47.).

Einen wichtigen Schritt in Richtung Endspiel in Berlin machte auch der SC Freiburg, der das Spiel gegen den Zweitligisten Hamburger SV mit 2:1 (2:0) für sich entschied. Ebenfalls in die Runde der verbleibenden 16 Teams einreihen durfte sich Werder Bremen nach einem 1:0 (1:0) beim Zweitligisten SC Paderborn. Hoffenheim musste vor heimischem Publikum zwischenzeitlich zittern, konnte das Spiel gegen den zweitklassigen 1. FC Nürnberg jedoch mit 2:1 (1:0) für sich entscheiden.

Drittligist Dynamo Dresden hat indes eine weitere Überraschung verpasst und unterlag Darmstadt 98 aus der 2. Liga mit 2:3 (0:0, 2:2) nach Verlängerung.