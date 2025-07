Fußball-Freizeitliga: TVH-Ladies schaffen das Double

1 Die Spielerinnen jubeln mit ihren Fans. Foto: oh

Die Hochdorfer Fußballerinnen holen die württembergische Meisterschaft in der Freizeitliga.











Der Jubel bei den Fußballerinnen und ihrem im ausgebuchten Bus mitgereisten Fans kannte keine Grenzen: Die TVH-Ladies des TV Hochdorf haben im zweiten Jahr nach ihrer Gründung das Double in der württembergischen Freizeitliga geholt: Nach dem Pokalsieg Ende Mai auf dem heimischen Aspen folgte die württembergische Meisterschaft in Nehren. Die Hochdorferinnen besiegten die Gastgeberinnen und und Titelverteidigerinnen SGM Nehren/Dusslingen in einem spannenden Finale mit 4:1.