Fußball: Flick vor Vertragsverlängerung bei Barça bis 2028

2 Hansi Flick bleibt weiter in Barcelona. (Archivbild) Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Hansi Flick bleibt wohl länger des FC Barcelona. Der Präsident schwärmt vom Ex-Bundestrainer und sieht in ihm einen Stabilitätsfaktor wie einst Guardiola.











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Barcelona - Hansi Flick steht kurz vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim FC Barcelona. Die weitere Zusammenarbeit mit dem früheren Bundestrainer wollen die Katalanen in Kürze bekanntgeben, wie Barça-Präsident Joan Laporta beim Sender "RAC1" erklärte. "Wir alle haben die Absicht, den Vertrag zu verlängern. Hansi ist ebenfalls dafür."

Der 61 Jahre alte Flick ist noch bis zum 30. Juni 2027 an den spanischen Meister gebunden. Laut Laporta soll der neue Kontrakt bis 2028 laufen. "Ich würde mich sehr freuen, wenn er die nächsten fünf Jahre bleiben würde. Fürs Erste werden wir ihn um ein weiteres Jahr verlängern. Denn wir möchten immer, dass er mit einem weiteren Vertragsjahr arbeitet", ergänzte Laporta, der am Montag als Präsident wiedergewählt worden war. Der 63-Jährige bleibt bis 2031 an der Spitze des katalanischen Traditionsvereins.

Vergleich mit Guardiola

Flick ist seit Sommer 2024 Chefcoach der Katalanen und führte sie gleich in seiner ersten Saison zu Meisterschaft und Pokal. Zuvor holte er mit dem FC Bayern München zahlreiche Titel, ehe er von 2021 bis 2023 die deutsche Nationalmannschaft betreute.

Laporta hofft auf eine lange Zusammenarbeit mit Flick. "Ich würde diese gesamte Amtszeit gerne mit Hansi Flick bestreiten, das würde Stabilität signalisieren und zeigen, dass wir erfolgreich sind", sagte Laporta.

Flick respektiere den Spielstil von Barça sehr und bringe Varianten eines Profis mit höchstem Anspruch ein. "Er hat das Team mit denselben Spielern funktionieren lassen, die zuvor nicht funktionierten. Er hat der Mannschaft durch seine Klarheit, wenn es darum geht, zu erklären, was er denkt, einen Schub gegeben", lobte Laporta. Er drücke sich sehr klar aus und habe viel Persönlichkeit in dem, was er sage: "Im Stil von Rijkaard und Guardiola."