Fußball: FCB trauert um Beckenbauer - Hoeneß: Geschenk an uns alle

FCB trauert um Beckenbauer - Hoeneß: "Geschenk an uns alle"

1 Uli Hoeneß (l) und der FC Bayern würdigen Franz Beckenbauer als die "größte Persönlichkeit" in der Geschichte des Vereins. Foto: picture alliance / dpa

Franz Beckenbauer hat den FC Bayern zur Nummer eins gemacht, die der Verein seit vielen Jahren in Deutschland ist. Ehemalige Weggefährten und Freunde verneigen sich vor dem «Kaiser».











München - Der FC Bayern München hat Franz Beckenbauer als wichtigste Figur für den Verein geadelt.

Nach der Nachricht über den Tod der einstigen Fußball-Lichtgestalt sagte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß in einer Mitteilung: "Franz Beckenbauer ist die größte Persönlichkeit, die der FC Bayern jemals hatte. Als Spieler, Trainer, Präsident, Mensch: unvergesslich. Niemand wird ihn jemals erreichen. Die Menschen können sagen, sie haben Fußball gesehen zu Zeiten von Franz Beckenbauer. Er war mir ein Freund, ein einzigartiger Weggefährte - und ein Geschenk an uns alle. Lieber Franz, Ruhe in Frieden!"

Hoeneß war zusammen mit Beckenbauer Welt- und Europameister geworden, sie waren Teamkollegen bei den Bayern und arbeiteten später auf Funktionärsebene gemeinsam an der Säbener Straße. Beckenbauer starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren.

Hainer: "Beckenbauer brachte den Glanz"

"Franz Beckenbauer hat die Geschichte des deutschen Fußballs neu geschrieben und nachhaltig geprägt", sagte Bayerns ehemaliger Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. "Er war mein Kapitän beim FC Bayern, mein Trainer bei der Nationalmannschaft, unser Präsident bei Bayern und in all diesen Rollen nicht nur erfolgreich, sondern einzigartig. Als Persönlichkeit beeindruckte er mit seinem großen Respekt vor allen Menschen - denn vor Franz waren alle gleich. Der deutsche Fußball verliert die größte Persönlichkeit in seiner Geschichte. Wir werden ihn mehr als schmerzlich vermissen. Danke für alles, lieber Franz!"

"Die Welt des FC Bayern ist nicht mehr die, die sie mal war - plötzlich dunkler, stiller, ärmer", hieß es auf der Homepage des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Vereinspräsident Herbert Hainer sagte: "Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie groß unsere Trauer ist - und dafür, welche Lücke Franz Beckenbauer hinterlässt. Als Spieler kam mit ihm Leichtigkeit aufs Feld, Eleganz und Magie: Franz Beckenbauer brachte den Glanz."