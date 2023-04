1 So feierten die Fußballer des FC Esslingen den Titel 2022. In diesem Sommer möchten sie gerne den dritten Sieg in Folge. Foto: /Herbert Rudel

Das Teilnehmerfeld des 44. EZ-Fußballpokals Ende Juli in Deizisau steht. Titelverteidiger FC Esslingen ist der Favorit, aber die Konkurrenz ist stark.















Link kopiert

Eines kann man jetzt schon festhalten: Es ist ein starkes und ausgeglichenes Teilnehmerfeld, das vom 26. bis 29. Juli um den EZ-Fußballpokal spielt. Etwa die Hälfte der 16 Mannschaften bei dem Traditionsturnier, das von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie von Kaufland unterstützt und diesmal vom TSV Deizisau ausgerichtet wird, wird aus der Bezirksliga kommen. Etwa, denn noch ist bei der einen oder anderen Mannschaft nicht klar, in welcher Spielklasse sie in der kommenden Saison antritt. Titelverteidiger ist der FC Esslingen, der zurzeit auf dem Sprung in die Landesliga steht – und damit die Abstinenz der Region in dieser Klasse beenden möchte.

FCE-Trainer Christian Ehrenberg hat eine Frage, als er die Namen der Konkurrenten um den Wanderpokal der Eßlinger Zeitung erfährt: „Gab es das schon, dass eine Mannschaft drei Mal in Folge gewinnt?“ Die Antwort lautet Ja. Bei den bislang 43 Ausgaben in den vergangenen genau 50 Jahren kam es bislang ein einziges Mal vor: In den Jahren 1991, 1992 und 1993 triumphierte der TSV Wäldenbronn, das damalige Aushängeschild des Esslinger Fußballs, zu dem sich der FCE derzeit mausert. Warum sich Ehrenberg dafür interessiert, ist klar. Seine Mannschaft gewann in den vergangenen beiden Jahren und möchte den Erfolg auch in diesem Sommer in Deizisau wiederholen.

Der Coach freut sich aber darüber, dass das nicht so leicht wird. „Es ist viel Qualität dabei“, sagt er, „wir wollen das Turnier für die Saisonvorbereitung nutzen, aber natürlich ist es auch unser Anspruch, um den Sieg zu spielen. Im vergangenen Jahr hat er uns viel Schwung gegeben und diesen Schwung wollen wir uns gerne wieder holen.“

Bezirksligisten und KLA-Spitzenteams

Neben dem FCE sowie Gastgeber Deizisau, dem Vorjahres-Ausrichter und -Zweiten TSV Köngen, dem FV Neuhausen, dem FV Plochingen und dem – so gut wie abgestiegenen – TSV Denkendorf aus der direkten Nachbarschaft sind aus der Bezirksliga auch der TSV Oberboihingen und der TSV Harthausen dabei, die jedoch noch um den Klassenverbleib kämpfen. Aus der Kreisliga A haben sich unter anderem die TSG Esslingen und der TSV RSK Esslingen gemeldet, die als Zweiter und Dritter wiederum noch um den Sprung in die Bezirksliga spielen. Deizisaus Spielleiter und EZ-Pokal-Organisationschef Thomas Stiehl fasst also zusammen: „Es ist viel Niveau dabei. Da kann sich keine Mannschaft sicher sein, einfach so durch die Vorrunde zu gehen.“ Aus der Kreisliga B spielt im TB Ruit eine Mannschaft aus der Spitzengruppe der Staffel 2 mit. „Die Ruiter sind nicht so schlecht“, freut sich Stiehl auch auf diese Mannschaft, die schon im vergangenen Jahr in Köngen gute Spiele abgeliefert hat.

FCE-Coach Ehrenberg findet auch den Modus mit jeweils einem Spiel an den drei Vorrunden-Tagen sowie dem Finaltag am Samstag gut. „Das ist für uns Trainer ideal“, erklärt er. Für Stiehl ist derweil klar: „Der FCE ist der Favorit, aber die Konkurrenz ist stark.“ In Kürze werden die Gruppen ausgelost, dann steht auch der Spielplan für den 44. EZ-Fußballpokal Ende Juli in Deizisau.

Das Teilnehmerfeld

TSV BerkheimTSV DeizisauTSV DenkendorfTürk SV EbersbachFC EsslingenTSG EsslingenTSV RSK EsslingenTSV HarthausenTSV KöngenTV NellingenFV NeuhausenTSV OberboihingenVfB Oberesslingen/ZellFV PlochingenTB RuitSG Eintracht Sirnau