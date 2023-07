1 Als Trainer der Bundesliga-A-Junioren des 1. FC Heidenheim ist der Esslinger Timm Fahrion voll in seinem Element. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Esslinger Timm Fahrion ist seit 2017 für den Neu-Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim als Trainer tätig: im Nachwuchsbereich – und mit großer Freude.















Die Aufstiegsfestivitäten sind vorüber, der Urlaub ebenfalls: Der Neu-Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim befindet sich längst wieder im Arbeitsmodus. Das gilt auch für Timm Fahrion, den Trainer der U 19 des Ostalb-Clubs, die den Profis bereits einige Jahre an Bundesliga-Erfahrung voraus hat. Im Sommer 2017 ist der 42-jährige Esslinger, unter anderem nach Trainerstationen bei der Jugend des VfB Stuttgart, den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach, in Heidenheim gelandet – und dort auch schnell angekommen. „Das war etwas, was gleich gepasst hat“, erinnert sich Fahrion gerne zurück.