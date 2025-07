Fußball-EM: Sperre für Kathrin Hendrich steht fest

1 Kathrin Hendrich (rechts) kann auf ein Happy End nach der Roten Karte hoffen. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Sebastian Christoph Gollnow

Kathrin Hendrich kann trotz ihrer Roten Karte auf einen Auftritt im Finale der Fußball-EM hoffen. Die Uefa sperrte die deutsche Abwehrspielerin für ihr Zopfziehen im Viertelfinale gegen Frankreich nur für ein Spiel, wie ein Sprecher des Fußball-Dachverbands der dpa bestätigte. Auch der DFB informierte darüber.

Die UEFA wertete den Griff als normales Foul und nicht als Tätlichkeit, Hendrich wurde vom Verdacht der Absicht freigesprochen, wie die „Bild“ zuvor mit dem Verweis auf Uefa-Kreise berichtet hatte.

Beim 6:5-Sieg im Elfmeterschießen im Viertelfinal-Duell in Basel gegen Frankreich hatte Hendrich für ihr Zerren am Zopf von Gegenspielerin Griedge Mbock Bathy in der 13. Minute die Rote Karte gesehen. Der Videobeweis hatte das Foulspiel entlarvt.

Gesperrt im Halbfinale gegen Spanien

Die 33-Jährige fehlt damit im Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen Spanien. Aber: In einem möglichen Endspiel mit deutscher Beteiligung am kommenden Sonntag in Basel wäre sie wieder spielberechtigt.

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer hatte Hendrich zuvor verteidigt. „Sie schaut in eine ganz andere Richtung und bleibt mit den Händen in den Haaren hängen. Sie hat nicht in die Haare gegriffen“, sagte Künzer einen Tag nach dem Viertelfinal-Sieg. „Wir möchten auf jeden Fall unterstreichen, dass keine Absicht vorliegt.“

Gegen Spanien muss Bundestrainer Christian Wück neben Hendrich auch auf Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken (zweite Gelbe Karte im Turnierverlauf) und Außenverteidigerin Sarai Linder verzichten. Die Wolfsburgerin hatte sich eine Kapsel-Band-Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Giulia Gwinn (Innenbandverletzung) fehlt ohnehin. Dafür ist Rechtsverteidigerin Carlotta Wamser nach abgesessener Rotsperre wieder einsatzfähig.