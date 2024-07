Fußball-EM in Stuttgart: Dieses Programm erwartet die Fans am Samstag

1 Niederlande gegen Türkei lautet am Samstag das Viertelfinale um 21 Uhr. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Samstag entscheidet sich, welche beiden Teams noch ins Halbfinale einziehen. Die Partien werden in der Fanzone am Schlossplatz gezeigt. Darüber hinaus gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.











Am späten Samstagabend wird feststehen, welche beiden Mannschaft noch ins Halbfinale einziehen. Um 18 Uhr tritt England im Viertelfinale gegen die Schweiz an. Und um 21 Uhr treffen die Niederlande auf die Türkei. Beide Spiele werden in der Fanzone am Schlossplatz gezeigt. Die Fanmeile öffnet um 12 Uhr, ab 16 Uhr sorgen DJs für Musik und Stimmung.

Fanzones am Marktplatz und am Schillerplatz

Auf dem Marktplatz findet am Samstag von 10 bis 17.30 Uhr das Unified-Fußball-Turnier statt. Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Diakonie Stetten spielen 8 Unified-Teams aus ganz Baden-Württemberg ihre eigene kleine EM. Das Turnier wird von zwei Gebärdensprachendolmetschern begleitet.

Am Schillerplatz steht das leibliche Wohl im Vordergrund. Drinks und regionale Spezialitäten gibt es hier.

Fanzone am Karlsplatz

Comedy, Artistik, Akrobatik können sich die Besucher der Fanzone am Marktplatz ansehen. Von 12.30 bis 14.30 Uhr performt das Duo Strange Comedy. Sie spielen zwei unglückliche Varietékünstler, die in einer Welt gefangen sind, in der ihre Showrequisiten ein Eigenleben entwickelt haben.

Eat the rainbow heißt es dann von 14.30 bis 15.30 Uhr. Klimaschutz mit Messer und Gabel ist das Thema. Von 17.30 bis 18.30 Uhr lädt schließlich Emma zu einer Stunde Yoga ein, bevor es dann von 19 bis 20 Uhr musikalisch wird. Die Band Rahî nimmt das Beste aus beiden Welten mit und formt eine hybride Identität.