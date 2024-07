Fußball-EM in Stuttgart: Das ist das Fan-Programm für Dienstag

1 Spanische Fans können auf den Einzug ins Finale hoffen. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Am Dienstag steht das erste Halbfinale an – und zwar Spanien gegen Frankreich. Ab 21 Uhr wird das Spiel auf dem Schlossplatz übertragen. Das Programm drumherum beginnt schon früher.











Die EM geht in die letzte Woche. In Stuttgart wird kein Spiel mehr ausgetragen. Übertragen aber natürlich schon. Das Halbfinale Spanien gegen Frankreich ist um 21 Uhr in der Fanzone am Schlossplatz zu sehen. Diese hat von 16 Uhr an geöffnet, Musik von DJs gibt es ab 19 Uhr.

Fanzones Schillerplatz und Marktplatz

Schon über den Tag gibt es auf dem Marktplatz Angebote: auf dem Soccer Court kann gespielt werden, Teqballplatte und Tischkicker stehen ebenfalls bereit in den zwei Gaming Areas. Wer sich stärken mag, kann dies am Schillerplatz tun. Regionale Spezialitäten werden dort angeboten.

Fanzone Karlsplatz

Die Fanzone am Karlsplatz steht für kulturelles Programm. Von 14 bis 14.30 gibt es Zungentrommeln von Steph Sparkles. 14.30 bis 15 Uhr versetzt Falabares mit Seifenblasen und wilden Staubwedeln sein Publikum in Staunen.

Bis 17 Uhr wechseln sich die beiden Künstler halbstündig ab.

Von 17 bis 19 Uhr spielt die „Saxophonfrau“ dann von jazzigen Klängen über Popsongs und freie Improvisationen alles, was das Zuhörer-Herz begehrt. Es dürfen auch musikalische Wünsche geäußert werden.

Von 19.30 bis 20.30 schließlich legt DJ Marc OS auf. Er ist der Warm Up-DJ bei den MTV-Damen der 1. Volleyball-Bundesliga und bringt dort regelmäßig die Halle zum Toben. Am Dienstag heizt er den Fans vor dem Halbfinale ein.