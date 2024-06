Fußball-EM in Stuttgart: Dänen trinken das Bier im Biergarten von Sonja Merz leer

5 Der Biergarten von Sonja Merz im Schlossgarten ist fest in dänischer Hand. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Am späten Samstagabend schlägt Sonja Merz Alarm: Ihr letztes Bierfass ist leer! „Seit 12 Uhr sind 3000 dänische Fußballfans bei mir“, berichtet die Chefin des Biergartens im Schlossgarten. Ihre riesigen Bestände reichen nicht. Jetzt will ein Wasenwirt ihr helfen.











Rot, alles rot, wohin man schaut: Am Sonntag spielt Dänemark in der Stuttgarter MHP-Arena gegen Slowenien, doch schon am Tag davor sind die dänischen Fußballfans durstig, sehr durstig sogar. „Die ersten sind gegen 12 Uhr zu mir gekommen“, berichtet Sonja Merz, deren Biergarten im Schlossgarten nicht weit entfernt vom Hauptbahnhof liegt. Stundenlang sitzen die Dänen, und sie vertragen viel, wie sich zeigt. Am Abend schätzt die Wirtin ihre Zahl auf 3000.

„Was macht ihr heute schon hier in Stuttgart?“, hat die Gastronomin ihre rot gekleidete Gäste gefragt und als Antwort bekommen: „Das ist unser Warmup- und der ist sehr wichtig für ein wichtiges Spiel.“ Und macht Danish Dynamite beim Warmup? Da wird alles weggeknallt. Wenn das kein Knaller ist: In einem Biergarten geht das Bier aus!

Die Wirtin hat solch trinkfreudige Gäste seit der WM 2006 nicht mehr gehabt

„Das habe ich seit der WM 2006 nicht mehr erlebt“, sagt Sonja Merz, „die Holländer und die Engländer haben mir damals auch schon alles weggetrunken.“ Am Samstagabend hofft die Wirtin, dass ihre Hofbräu-Fässer reichen (den halben Liter gibt’s für 6,50 Euro) – doch sie reichen nicht.

Obwohl der Bestand weitaus größer war als an jedem anderen Samstag. „Die steigen jetzt um auf Wein und Schnaps“, berichtet die Biergarten-Chefin und spricht sehr positiv über ihre dänischen Gäste: „Es ist alles sehr friedlich, die sind sehr nett.“

Wie kommt sie nun an weitere Fässer? Sonja Merz ruft etliche Kollegen an – die meisten haben nichts übrig auf die Schnelle. Schließlich wird sie bei den Wasenwirten Klauss & Klauss fündig. Der Biernachschub soll gegen 22 Uhr kommen. Im Biergarten singen die Dänen derweil „Sweet Caroline“ und freuen sich, als ihnen gesagt wird, dass Nachschub unterwegs ist. In Dänemark zahlt man laut Presseberichten in der Regel 60 Prozent mehr für Alkohol als in Deutschland – wen überrascht es also, dass die Fußballfans aus dem Norden nun in Stuttgart zuschlagen wollen.

Was passiert, wenn die Schotten kommen?

In München haben die Schotten, wie aus Bayern gemeldet wird, bereits etliche Kneipen leer getrunken. Eine Insiderin sagt: „Was macht die Wirtin des Schlossgarten-Biergarten erst, wenn die Schotten kommen? Gegen die sind die Dänen harmlos!“