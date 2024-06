Fußball-EM 2024: Was Fans am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt geboten wird

Was Fans am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt geboten wird

8 In der Stuttgarter Innenstadt gibt es während der Fußball-EM vier sogenannte Fanzonen: Auf dem Schlossplatz, dem Marktplatz, dem Karlsplatz und dem Schillerplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart kommt allmählich ins EM-Fieber. Nach dem Eröffnungsspiel am Freitag geht es an diesem Samstag mit vollem Programm in den Fanzonen weiter. Eine Übersicht.











Das erste EM-Wochenende in Stuttgart steht vor der Tür – und nicht nur beim Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Freitagabend (21 Uhr/München) gegen Schottland kommen Fußballbegeisterte in der Stuttgarter Innenstadt auf ihre Kosten, auch am Samstag geht es mit vollem Programm weiter.

Alle drei EM-Spiele, am Samstag jedoch ohne deutsche Beteiligung, werden beim Public Viewing auf dem Schlossplatz übertragen: Ungarn gegen die Schweiz (15 Uhr), Spanien gegen Kroatien (18 Uhr) sowie das Duell zwischen Italien und Albanien (21 Uhr). Einlass in die Fanzone am Schlossplatz ist bereits um 12 Uhr, ab 13 Uhr sollen DJs des SWR die Fans in Stimmung bringen. Für Essen und Trinken sorgen insgesamt 15 Gastronomiebetriebe.

Dänische Fan-Auswahl trifft auf Stuttgarter Fußballverein Waldebene Ost

Aber nicht nur auf dem Schlossplatz, auch in den anderen drei Fanzonen wird den Fans am Samstag etwas geboten. Auf dem Marktplatz etwa findet auf einem kleinen Fußballfeld ein sogenanntes „Fan Match“ statt (12 bis 14 Uhr): Hier trifft eine dänische Auswahl auf ein Team des Stuttgarter Fußballvereins FSV Waldebene Ost.

Darüber hinaus sind ganztägig zwei Gaming-Areas (indoor und outdoor) geöffnet, wo Fußballbegeisterte gegeneinander antreten können: Ob am Tischkicker, der Spielkonsole oder der Teqballplatte, die einer Tischtennisplatte ähnelt, aber zusätzlich gewölbt ist.

Auf dem Karlsplatz stehen am Samstag zwei Auftritte auf dem Programm: Der jonglierende Stuttgarter Künstler Chris Blessing sowie das Duo Racun & Azoe (Mix aus Clownerie und Jonglage) sollen die Fans im Wechsel zwischen 12 und 15 Uhr unterhalten. Auf dem Schillerplatz geht es an diesem Samstag dagegen ruhiger zu: Hier sind keine besonderen Programmpunkte angesetzt, für Essen und Trinken ist aber an unterschiedlichen Ständen gesorgt.

Die vier Fanzonen in der Stuttgarter Innenstadt

Öffnungszeiten

Während der Fußball-EM sind alle vier Stuttgarter Fanzonen, also Schlossplatz, Karlsplatz, Marktplatz und Schillerplatz an EM-Spieltagen von 12 bis 0 Uhr geöffnet. An spielfreien Tagen bis 23 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Programm

Informationen über das jeweilige Programm an den Tagen gibt es unter www.uefaeuro2024.stuttgart.de/programm-euro-2024-festival/