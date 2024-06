Fußball-EM 2024: So sieht das Fan-Programm am Mittwoch in Stuttgart aus

So sieht das Fan-Programm am Mittwoch in Stuttgart aus

Am Mittwoch steigt das zweite EM-Spiel in Stuttgart. Gastgeber Deutschland trifft ab 18 Uhr auf Ungarn. Für die Fans gibt es über den ganzen Tag verteilt ein vielfältiges Programm in der Landeshauptstadt. Ein Überblick.











Die Fußball-Europameisterschaft wartet mit dem nächsten Highlight für Stuttgart auf. Nachdem vor allem die dänischen Fans bei der ersten Partie in Stuttgart einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, steht das zweite Spiel in der heimischen Arena an. Und dabei wird sicher noch mehr in der Stadt los sein, schließlich trifft der Gastgeber aus Deutschland auf Ungarn. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán werden im Stadion sein. Für die Fans gibt es indes ein üppiges Programm in der City.

Natürlich werden in der Fan Zone auf dem Schlossplatz alle drei Spiele des Tages live übertragen. Zunächst trifft Kroatien auf Albanien (15 Uhr), es folgt das Duell zwischen Deutschland und Ungarn (18 Uhr) und schließlich messen sich noch Schottland und die Schweiz (21 Uhr). Einlass ist um 12 Uhr, bis zum Anpfiff des ersten Spiels sorgen DJs für die passende Einstimmung auf den Tag.

Tischfußball-Weltmeister zu Gast

In den anderen drei Fanzonen gibt es ebenfalls ein ganztägiges Programm. Auf dem Marktplatz werden Turniere und Fan-Matches organisiert. Sportlich betätigen können sich Besucher auch an der Teqballplatte, dem Tischkicker oder in der Bolzbox. Von 8 bis 18 Uhr wirft die Ausstellung „Fan.Tastic Females“ im 3. und 4. OG des Rathauses einen Blick auf die Fußballkultur aus Sicht der weiblichen Fans. Ab 13.30 Uhr macht Host City Botschafter Cacau im Multifunktionsraum mit Datenanalytikern eine datenbasierte Vorschau auf das Spiel Deutschland gegen Ungarn.

Auf dem Karlsplatz zeigt der Showkünstler und Jongleur Falabares sein ganzes Können. Er tritt von 13 Uhr bis 13.30 Uhr und von 14 bis 14.30 Uhr auf und will sein Publikum verzaubern. Für Freunde des Tischkickers lohnt sich ein Besuch des Schillerplatzes. Von 13 bis 16 Uhr wird dort ein Tischkicker-Turnier mit Tischfußball-Weltmeister Chris Marks ausgetragen.

Die vier Fanzonen in der Stuttgarter Innenstadt

Öffnungszeiten

Während der Fußball-EM sind alle vier Stuttgarter Fanzonen, also Schlossplatz, Karlsplatz, Marktplatz und Schillerplatz an EM-Spieltagen von 12 bis 0 Uhr geöffnet. An spielfreien Tagen bis 23 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Programm

Informationen über das jeweilige Programm an den Tagen gibt es unter www.uefaeuro2024.stuttgart.de/programm-euro-2024-festival/