Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Leony, Le Shuuk und Co. begeistern Tausende Fans beim EM-Opening

21 Leony heizte den Fans auf dem Schlossplatz gehörig ein. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am 14. Juni ist Anpfiff – mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland geht die Fußball-EM los. Tausende Fans werden in den nächsten Wochen in Stuttgart feiern. Auftakt war das Konzert am Donnerstagabend – wir haben die Bilder.











Das lange Warten hat ein Ende. Mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland (21 Uhr) startet am Freitag, 14. Juni, die Fußball-Europameisterschaft 2024. 24 Mannschaften kämpfen in den nächsten Wochen um den Titel. Wer den Pokal am Ende bekommt, steht am 14. Juli fest.

Doch jetzt geht es erst einmal richtig los. Zum ersten Spiel in Stuttgart kommen am Sonntag, 16. Juni, die Teams aus Slowenien und Dänemark in die Landeshauptstadt.

Bevor die Fans in den nächsten Wochen jedoch ihre Mannschaft anfeuern, haben sie am Donnerstagabend beim Eröffnungskonzert in der Fanzone auf dem Schlossplatz mit Robin Schulz, Topic, Leony und Le Shuuk gefeiert.

