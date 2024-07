Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Dieses Rahmenprogramm erwartet die Fans am Freitag

1 Am Freitag hoffen die deutschen Fans auf einen Sieg gegen Spanien im Viertelfinale. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Deutschland gegen Spanien in Stuttgart! Auf die Landeshauptstadt wartet am Freitag der vorläufige Höhepunkt der Fußball-EM 2024. Rund um die Partie gibt es für alle Anhänger ein vielfältiges Programm.











Freitag ist Viertelfinaltag in Stuttgart. Alles steht im Zeichen der Partie Spanien gegen Deutschland um 18 Uhr in der Stuttgart Arena. Die Eingänge des Stadions öffnen ab 15 Uhr. Das Spiel wird natürlich auch in der Fanzone am Schlossplatz gezeigt, ebenso das zweite Viertelfinale an dem Tag. Ab 21 Uhr trifft Portugal auf Frankreich. Die Fanzone hat ab 12 Uhr geöffnet. Um 13 Uhr spielt Yeti, die Brassband vom Bodensee, um 16.45 Uhr „Layla“-Sänger DJ Robin, um 17 Uhr der Saxofonist Andre Schnura. Und auch in den anderen Fanzones ist am Freitag wieder einiges geboten.a

Fanzones am Marktplatz und am Schillerplatz

In der Fanzone am Marktplatz kann auf dem Soccer Court gekickt werden. Eine Teqballplatte und ein Tischkicker stehen bereit. Am Schillerplatz geht es vor allem um das leibliche Wohl. An den Ständen gibt es Speisen aus der Region. Zusätzlich findet von 13 bis 16 Uhr ein Tischkicker-Turnier mit dem Tischfußball-Weltmeister Chris Marks statt.

Fanzone am Karlsplatz

Am Karlsplatz stehen Kunst und Kultur im Mittelpunkt. Von 12 bis 15 Uhr treten im Wechsel die Akrobaten Marina und Daniel mit Handstand-Show und BMX-Akrobatik auf. Von 15 bis 17.30 Uhr sorgt dann DJ Philipp Porges für gute Stimmung. Und von 19 bis 20 Uhr will die aus Bietigheim stammende Sängerin Isabella das Publikum begeistern.