Fußball-EM 2024: Die besten Fan-Bilder aus Stuttgart

27 Die deutschen Fans waren beim 5:1-Sieg gegen Schottland außer Rand und Band. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Vom 14. Juni an steht König Fußball im Fokus des öffentlichen Interesses. Stuttgart ist eine von zehn Gastgeberstädten der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Zehntausende Fans werden täglich in der City unterwegs sein. Wir haben die Bilder dazu.











„Die Welt zu Gast bei Freunden“ war das Motto der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Und dieses Motto wurde gelebt – das Sommermärchen war geboren. Auf eine solche Stimmung hoffen alle Fans auch bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Stuttgart ist dabei einer der Austragungsorte – und somit im Mittelpunkt dieses Großevents.

Zehntausende Fans aus ganz Europa werden während der EM vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Stuttgart unterwegs sein. Jeden Tag. Wie sieht es beim Public Viewing am Schlossplatz aus? Welche Fans belagern die Bars in der Stadt? Was geht ab, wenn die fünf Spiele in der heimischen Arena über die Bühne gehen?

Wir sind jeden Tag in der Stadt unterwegs und liefern Eindrücke rund um das Fußballevent. Alle Fotos finden Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken.