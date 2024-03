Fußball-EM 2024: Der VfB Deutschland

1 Dürfen von der EM im eigenen Land träumen: Waldemar Anton, Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav (v.li.) Foto: Baumann

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt mit Blick auf die Heim-EM auf eine Blutauffrischung und lädt dazu gleich vier Profis vom VfB Stuttgart ein. Wie stehen die Chancen von Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Chris Führich, auch im Sommer dabei zu sein?











Link kopiert

Für die Bestätigung war Serhou Guirassy zuständig. Der Stürmer schlüpfte in die Rolle des inoffiziellen Kommunikationsdirektors beim VfB Stuttgart, als er via X die durchgesickerten Nationalmannschafts-Nominierungen seiner Mitspieler kommentierte. „Glückwunsch an Deniz, Maxi, Chris und Waldi. Vollauf verdient“, schrieb der am Dienstag 28 Jahre alt gewordene Guineer das, was im Club zwar offiziell niemand bestätigen wollte, an dessen Wahrheitsgehalt aber kein Zweifel besteht. Deniz Undav (27), Maximilian Mittelstädt (26), Chris Führich (26) und Waldemar Anton (27) wurden von Julian Nagelsmann für die Länderspiele gegen Frankreich (23. März) und drei Tage später gegen die Niederlande eingeladen.