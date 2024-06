Fußball-EM 2024: Das ist das Fan-Programm für Sonntag in Stuttgart

Das ist das Fan-Programm für Sonntag in Stuttgart

101 Ein Spiel in Stuttgart und das Deutschlandspiel beim Public Viewing am Schlossplatz – der Sonntag steht ganz im Zeichen der EM. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Sonntag ist für Fußball-Fans richtig viel geboten. Um 21 Uhr trifft in Stuttgart Schottland auf Ungarn. Zur gleichen Zeit wird die Partie Deutschland-Schweiz in der Fanzone gezeigt. Und auch tagsüber ist schon ordentlich Programm.











Der Sonntag verspricht in Stuttgart ein besonderer Tag der Fußball-Europameisterschaft zu werden. Mit der Partie Schottland gegen Ungarn (21 Uhr) in der Stuttgart Arena und parallel dazu dem Spiel Deutschland gegen die Schweiz, das beim Public Viewing auf dem Schlossplatz gezeigt wird, ist für die Fans einiges geboten.

Doch auch schon über den Tag gibt es für die Fans und Besucher ein umfangreiches Programm.

Die Fanzone auf dem Schlossplatz öffnet um 12 Uhr. Um 15.15 Uhr wird die Abschlussfolge der Doku-Serie „VfB in Team“ gezeigt. Ab 18 Uhr gibt’s Musik bis zur Live-Übertragung des Deutschlandspiels gegen die Schweiz (21 Uhr).

Fanzone am Marktplatz

Auf dem Marktplatz kann jeder über den Tag spontan an Turnieren und Fun Matches teilnehmen. Neben zahlreichen sportlichen Aktivitäten wird auch Fan-Schminken angeboten.

Fanzone am Karlsplatz

In der Fanzone am Karlsplatz stehen Sport, Kultur und Musik im Mittelpunkt. Von 11 bis 12 Uhr kann Yoga gemacht werden. 15 bis 17 Uhr findet eine inklusive Zumba-Party statt, an der alle teilnehmen können. Von 17 bis 17.30 Uhr erfolgt der Auftritt „Dancers across Boarders“ und von 18 bis 20.30 Uhr legt DJ Philipp Porges auf.

Auf dem Karlsplatz ist auch der Safer Space eingerichtet, der von 13.30 bis 1 Uhr nachts geöffnet hat.

Fanzone am Schillerplatz

In der Fanzone am Schillerplatz können sich alle Fans und Besucher an den Gastronomieständen stärken, die von 12 bis 0 Uhr geöffnet haben. Von 13 bis 16 Uhr findet ein Tischkicker-Turnier statt mit dem legendären Tischfußball-Weltmeister Chris Marks.

Die vier Fanzonen in der Stuttgarter Innenstadt

Öffnungszeiten

Während der Fußball-EM sind alle vier Stuttgarter Fanzonen, also Schlossplatz, Karlsplatz, Marktplatz und Schillerplatz an EM-Spieltagen von 12 bis 0 Uhr geöffnet. An spielfreien Tagen bis 23 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Programm

Informationen über das jeweilige Programm an den Tagen gibt es unter www.uefaeuro2024.stuttgart.de