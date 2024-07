Fußball-EM 2024: Aufs Dach gestiegen – Polizei stoppt Fanbus in Stuttgart

Aufs Dach gestiegen – Polizei stoppt Fanbus in Stuttgart

8 Weitere Bilder. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar

Die Polizei zieht am Freitagnachmittag am Charlottenplatz in Stuttgart einen EM-Fanbus aus dem Verkehr – zumindest kurzfristig.











Die Polizei hat am Freitagmittag gegen 13 Uhr einen EM-Fanbus am Charlottenplatz in Stuttgart aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei kontrollierte den Bus, weil sich Personen auf dem Dach befunden hatten, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Zeitung.

Die Personen saßen laut dem Sprecher auf dem Dach und schwenkten Fahnen. Aus Sicherheitsgründen habe die Polizei dies unterbinden müssen. Danach durfte der Bus wieder weiterfahren.