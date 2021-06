So viele Zuschauer dürfen in die elf EM-Stadien

12 München ist einer der elf EM-Gastgeber. In die Arena dürfen rund 14 000 Zuschauer – in unserer Bildergalerie finden Sie die voraussichtlich erlaubten Zahlen in allen elf Stadien. Foto: imago/Sven Simon

Die Zahlen sind noch nicht endgültig, die Bestimmungen, wie viele Fans in die Arenen dürfen, werden ständig überarbeitet. Eines aber steht fest: Bei der Fußball-EM gibt es nur ein Stadion, dessen Tribünen voll besetzt sein werden.

Stuttgart - Für den Fußball ist es wichtig, immer neue Superlative zu schaffen – aller Kritik am Gigantismus zum Trotz. Bei der Europameisterschaft 2021 gibt es erstmals nicht ein oder zwei Gastgeber, gespielt wird gleich in elf Ländern. Was einerseits reizvoll ist, schließlich umfasst das Turnier nun den gesamten Kontinent, andererseits aber eine enorme logistische Herausforderung, die umso größer wird, weil die 51 Spiele in einer Zeit stattfinden, in der die Corona-Pandemie noch längst nicht überwunden ist.

Die Krise hat auch erheblichen Einfluss auf die Zuschauerzahlen bei der EM – wobei es in den einzelnen Ländern völlig unterschiedliche Regelungen gibt. In München zum Beispiel ist derzeit eine Stadionauslastung von 20 Prozent erlaubt, damit könnten rund 14 000 Zuschauer die drei Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft sehen.

Die aktuell gültigen Bestimmungen und Zahlen haben wir in einer Bildergalerie für sie zusammengefasst. Bemerkenswert: Nur eine Arena wird während der EM-Spiele voll sein. In der ungarischen Hauptstadt Budapest ist eine Auslastung von 100 Prozent gestattet – das sind 67 155 Zuschauer. Es ist ein weiterer EM-Superlativ.