Eltern-Ausraster und Kontrollverlust an der Seitenlinie
1
Mitfiebern ist gut, aber es kann auch zu viel werden. Foto: imago//Markus Weissenfels

Im Sport zeigen Eltern häufig größeren Ehrgeiz als ihre Kinder. Sie können den Nachwuchs zu Erfolgen antreiben. Doch Niederlagen belasten sie emotional um so mehr – mit üblen Folgen für alle Beteiligten. Was eine Psychologin rät.

Es ist in München passiert. Aber es hätte auch in Stuttgart, Wanne-Eickel oder Greifswald passieren können. Juli 2023. Ein Fußballturnier in der Nähe des Schlosses Nymphenburg. Acht- und neunjährige Kinder kämpfen darum, ein Turnier zu gewinnen – das niemand mehr gewinnen wird. Denn nach dem Halbfinale zwischen Eintracht Karlsfeld und Freie Turnerschaft Gern prügeln Eltern aufeinander ein, der Organisator bricht das Turnier ab. Kein Sieger.

