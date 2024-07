Fußball – Challenge-Cup in Wernau: 4:3-Sieg, ohne ein Tor zu erzielen

Fußball – Challenge-Cup in Wernau

1 Den Blick immer auf den Ball gerichtet: Die Wernauer um Torhüter Lukas Zink sind gegen die Geislinger im Defensivmodus. Foto: /Herbert Rudel

Der Challenge-Cup in Wernau hat für die Fußball-Mannschaften einen besonderen Reiz. So kann auch auch ein A-Ligist gegen einen Oberligisten gewinnen.











Lukas Zink hielt in der Schlussphase mit zwei Glanzparaden die Führung fest. Doch dann traf Mohamad „Alex“ Dhainy doch noch zum 2:2 für den SC Geislingen. Unentschieden gegen einen Landesligisten, für den TSV Wernau aus der Kreisliga A ein Achtungserfolg. Dabei hatten die Wernauer während der vereinbarten zwei Mal 30 Minuten nur eine einzige (Kopfball-) Chance durch ihren Kapitän Dennis Lang, die daneben ging. Wie geht das? Die Wernauer, die Geislinger und die Oberliga-Kicker des TSV Essingen trafen sich auf dem Kehlenberg zum so genannten „Challenge-Cup“. Der Clou: Die unterklassige Mannschaft beginnt mit einem Tor pro Ligaunterschied. Die Wernauer starteten gegen die Geislinger also mit einem 2:0-Vorsprung – der erst kurz vor Schluss aufgebraucht war.