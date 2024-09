Fußball – C-Junioren-Oberliga: Taktik auf, Emotionen neben dem Platz

1 Esslingens Kapitän Mika Hemming (Mitte in Weiß) und Joshua Naumann haben Gegner und Ball im Blick. Foto: /Herbert Rudel

Luis Lleshaj passt auf Gabriel Caliendo, der lässt in Arjen-Robben-Manier zwei Mitspieler stehen und zieht von halbrechts ab. Tor, 1:1 – Jubel auf der einen Trainerbank und auf der gegenüberliegenden Spielfeldseite bei der einen Elternriege, Enttäuschung auf der anderen Bank und der anderen Gruppe der Eltern. Ein paar Minuten später pfeift Schiedsrichter Adna Gudzevic ab. Abklatschen und noch auf dem Kunstrasenplatz des Sportparks Weil die Analysen der beiden Trainer Dominik Eitel und Dennis da Silva. Es ist Sonntagmittag, C-Junioren-Oberliga, die zweithöchste Fußballspielklasse in dieser Altersstufe. Der FC Esslingen spielt mit seinem Team im Konzert der Großen mit und hat nach dem 3:1 zum Auftakt beim SV Waldhof Mannheim gegen den SV Sandhausen durch den späten Ausgleichstreffer den vierten Punkt der noch sehr jungen Saison geholt. Einen, wie man es auch in dieser Altersstufe ausdrückt, etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Punkt.