Fußball-Bundesliga: Trainersuche und Führungsprobleme: BVB als Scheinriese?

VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 Freier Verkauf in Mainz – was für Fans außerhalb des Gästebereichs gilt

Für VfB-Anhänger besteht noch die Möglichkeit zum Ticketkauf für das Auswärtsspiel am Samstag. Allerdings wurde in Mainz zuletzt der Heimbereich stark ausgeweitet. Welche Verhaltensregeln in welchen Blöcken gelten.