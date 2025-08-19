Fußball-Bundesliga: Rauchen und Alkohol: Diese Regeln gelten zur neuen Saison

1 Bier gehört für viele Fans zu einem Stadionbesuch dazu. Doch die Einlasskriterien werden schärfer. Foto: IMAGO/ActionPictures

Zigaretten und Alkohol sind ein Streitthema. Der Fußball macht da keine Ausnahme. Für die einen gehört das Bier zum Fußball dazu wie der Ball zum Spiel, andere empfinden betrunkene Fans als Belästigung. Gleiches gilt für das Qualmen. Obwohl auf dem Rückzug, wollen sich die meisten Raucher ihr Laster unter freiem Himmel nicht nehmen lassen.

VfB hat Promillegrenze schon vor zwei Jahren gesenkt

Zur neuen Bundesligasaison haben wieder einige Vereine ihre Stadionordnungen diesbezüglich angepasst. Interessant dabei: Von einheitlichen Regelungen seitens der Deutschen Fußball Liga (DFL), wie es sie etwa bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr mit einem totalen Rauchverbot gab, ist man in Fußball-Deutschland weit entfernt. Das Bild ergibt einen großen Flickenteppich, wie die Firma Vapeglobe – ein Händler für E-Zigaretten – in einer Untersuchung herausgefunden hat.

Demnach sind zur Saison 2025/26 sechs Bundesligastadien komplett rauchfrei: Leverkusen, Hoffenheim, München, Leipzig, Bremen und Freiburg. Wobei man beim Sportclub noch ein Stück weit Nachsicht walten lässt. Wer einmal erwischt wird, kassiert zunächst eine gelbe Karte. Beim VfB Stuttgart ist das Rauchen grundsätzlich noch gestattet. Es gibt in der MHP-Arena allerdings immer mehr Nichtraucherblöcke. So ähnlich handhaben es die meisten anderen Clubs auch. Nur bei Union Berlin steht die Freiheit des Einzelnen noch über allem. Der Auftaktgegner des VfB am Samstag (15.30 Uhr) erlaubt den Tabkakkonsum noch uneingeschränkt.

Die Alte Försterei ist auch der einzige Bundesliga-Standort ohne Promille-Grenze am Einlass. Dabei zeigt die Tendenz in der Liga auch hier klar Richtung Verschärfung. Der VfB hat schon vor zwei Jahren seine Promille-Grenze gesenkt: Von 1,4 auf 1,0. Beim Einlass gibt es freilich nur Stichproben. Die niedrigste Promillegrenze gilt ausgerechnet bei den Bier liebenden Franken vom 1. FC Nürnberg (0,8). Der VfB ist mit seinem Wert von 1,0 ebenfalls vergleichsweise streng. Andernorts wie auf Schalke, in Frankfurt oder in Hannover gelten hingegen 1,6 Promille als Höchstwert.