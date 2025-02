Fußball-Bundesliga: Nachlässige Bayern zittern noch - BVB siegt in Heidenheim

3 Schiedsrichter Florian Exner war für Durchsagen bei strittigen Entscheidungen mit einem Mikrofon ausgerüstet. Foto: Sven Hoppe/dpa

Tabellenführer FC Bayern fährt einen Sieg ein, ist aber am Ende nachlässig. Der BVB holt vor dem Amtsantritt von Neu-Trainer Kovac drei Punkte. Stuttgart kassiert den nächsten Rückschlag.











Link kopiert

Berlin - Spitzenreiter FC Bayern München hat seine Pflichtaufgabe am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga erfüllt, am Ende aber noch kurz zittern müssen. Der deutsche Rekordmeister gewann daheim nach einer 4:0-Führung 4:3 (2:0) gegen Holstein Kiel und baute seinen Vorsprung auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen vorerst auf neun Punkte aus. Der Doublegewinner der Vorsaison spielt erst am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Borussia Dortmund siegte im letzten Spiel unter der Regie von Interimstrainer Mike Tullberg 2:1 (1:0) beim 1. FC Heidenheim, für den Dänen Tullberg übernimmt nun der neue Chefcoach Niko Kovac. Vizemeister VfB Stuttgart kassierte im Rennen um die Europapokal-Ränge einen Rückschlag und verlor daheim 1:2 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach.

Im Abstiegskampf unterlag außer Kiel und Heidenheim auch der VfL Bochum beim 0:1 (0:1) gegen den SC Freiburg. Der FC St. Pauli verpasste durch das 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg einen wichtigen Sieg.

Kane trifft doppelt - Kiel am Ende noch stark

Jamal Musiala nutzte in der 17. Minute die erste gute Bayern-Chance zur Führung. Harry Kane (45.+3/46.) erhöhte direkt vor und nach der Halbzeitpause, nachdem Kiel gute Möglichkeiten vergeben hatte. Serge Gnabry (54.) schoss das 4:0 für die Bayern. Doch Finn Porath (62.) und am Ende zweimal Steven Skrzybski (90.+1/90.+3) brachten Aufsteiger Kiel noch heran.

Der BVB konnte sich in Heidenheim erneut auf Torjäger Serhou Guirassy (33.) verlassen, nach dem 2:0 durch den eingewechselten Maximilian Beier (63.) verkürzte Mathias Honsak (64.) im Gegenzug. Mehr ließen die Dortmunder nicht mehr zu.

Gladbachs Kleindienst trifft gegen Stuttgart zum Sieg

Drei Tage nach dem Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain lag Stuttgart gegen Mönchengladbach durch Nathan Ngoumou (25.) erneut hinten, Nico Elvedi (49.) unterlief ein Eigentor zum Ausgleich. Nationalspieler Tim Kleindienst (82.) machte den verdienten Sieg für die Gladbacher perfekt.

Der FC St. Pauli hatte Glück bei seinem 1:0. Der Augsburger Scott Banks drückte einen Nachschuss von Philipp Treu (17.) bei einem Rettungsversuch über die eigene Torlinie. Mert Kömür (83.) gelang aber noch der Ausgleich. Bochum kassierte gegen Freiburg durch Kiliann Sildillia (34.) den entscheidenden Gegentreffer.

Noch keine Ansagen der Schiedsrichter

Weder in Hamburg noch in München oder zuvor beim Zweitliga-Spiel in Düsseldorf mussten die Schiedsrichter den Zuschauern Entscheidungen über ein Mikrofon erklären. An diesem Wochenende startet der Test, bei dem die Unparteiischen im Stadion mitteilen, wie sie nach Ansicht von Videobildern urteilen.