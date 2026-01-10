1 Optimale Torwart-Kombination: Manuel Neuer (l) und Jonas Urbig. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Wie geht es mit Manuel Neuer weiter? Diese Frage nehmen die Bayern mit ins neue Jahr. Die Antwort dürfte dauern. Die Torwart-Kombination mit Youngster Urbig gilt im Moment als «optimal».











München - Manuel Neuer wird nach einem Muskelfaserriss im ersten Bundesligaspiel des Jahres wieder im Tor des FC Bayern München stehen. Die spannende Frage, ob Deutschlands Rekordtorhüter seine grandiose Karriere beim deutschen Fußball-Rekordmeister über die Saison hinaus fortsetzt, dürfte sich dagegen erst nach Neuers 40. Geburtstag Ende März entscheiden.

"Manu soll erst mal in dieses neue Alter einsteigen", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Heimspiel des Tabellenführers am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg. Die Münchner Bosse wollen wie Kapitän Neuer nichts überstürzen und erst im Frühjahr über eine Vertragsverlängerung entscheiden.

"Wie fühlst du dich? Hast du noch die Energie?"

"Es ist ein unfassbares Alter, über das wir uns unterhalten. Manu wird im März 40. Wir reden über Champions League. Wir reden über Top-Level in Europa und in der Welt", erklärte Eberl. "Die Zeit ist da. Und die Zeit muss man sich auch geben. Weil in so einem Alter kann man nicht mehr perspektivisch mit solchen Spielern reden, sondern schaut kürzer", sagte der Sportvorstand.

Die Fragen an Neuer würden im März lauten: "Wie fühlst du dich nach so einer Saison? Hast du überhaupt noch diese Energie und alles?" Neuer spielt seit 2011 für die Bayern, mit denen er unter anderem zweimal das Triple gewann.

Die aktuelle Münchner Torhüter-Situation mit Neuer als Nummer eins und dem 22-jährigen Jonas Urbig als Stellvertreter ordnen Trainer Vincent Kompany und auch Eberl vor dem Start in die zweite Saisonhälfte als "optimale Konstellation" ein.

Urbig schon reif für die Nummer eins im Sommer?

Kompany wich aber der Frage, ob er dem vor einem Jahr vom 1. FC Köln verpflichteten Urbig schon in diesem Sommer die Rolle als Neuer-Nachfolger zutrauen würde, aus. "Diese Frage ist jetzt im Moment zu weit weg. Dass wir aber Vertrauen haben in Jonas, haben wir schon gezeigt", sagte der Coach.

Urbig hatte den am Oberschenkel verletzten Neuer im letzten Ligaspiel 2025 beim 4:0 in Heidenheim und auch beim Testspiel in dieser Woche bei Red Bull Salzburg (5:0) jeweils im Tor vertreten. "Das Vertrauen in Jonas ist groß. Wir haben Vertrauen, dass Jonas irgendwann die Nummer eins bei Bayern werden kann", sagte Eberl.