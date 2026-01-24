4 Freude beim FC Augsburg, Enttäuschung bei Harry Kane. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der FC Bayern kann in der Bundesliga doch noch verlieren. Die Münchner müssen trotz langer Führung eine schmerzhafte Pleite gegen den FC Augsburg verdauen. Für die Gäste ist ein Debütant entscheidend.











München - Erstmals seit der Ewigkeit von zehn Monaten trotteten die Stars des FC Bayern München nach einem Bundesligaspiel wieder als Verlierer vor ihre Fans. Der deutsche Rekordmeister kassierte im Derby gegen den widerspenstigen Nachbarn FC Augsburg beim 1:2 (1:0) seine erste Pleite in der deutschen Eliteklasse seit dem 2:3 gegen den VfL Bochum am 8. März 2025.

"Wir haben es nicht so gut gemacht, wie wir es machen müssen. Da reichen ein paar Prozent in der Bundesliga", meinte der Münchner Sportvorstand Max Eberl. "Da ist es egal, ob es der BVB oder FCA ist, egal wo in der Tabelle. Du musst jedes Spiel ans Limit gehen, wir müssen an unser Limit gehen, das haben wir heute nicht getan."

Neuer-Vertreter Urbig im Blickpunkt

Abwehrspieler Hiroki Ito bescherte den Bayern vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Arena mit seinem Kopfball in der 23. Minute noch die Führung. In der Schlussphase drehten jedoch bei seinem FCA-Debüt Arthur Chaves (75.) und Han-Noah Massengo (81.) für tapfere Augsburger das Duell an der Isar. Chaves war erst vor zwei Tagen von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen worden.

Manuel Neuers Vertreter Jonas Urbig wiederum griff beim Ausgleich nach einer Ecke im Kopfballgetümmel am Fünfer unter dem Ball durch. Der 22 Jahre alte Torwart gab dabei eine unglückliche Figur ab. "Wenn du als Mannschaft ein Spiel verlierst, hängst du mit drin", sagte Eberl. "Jonas weiß, dass er es da vielleicht besser machen kann. Das ist für mich nicht die Schuld von Jonas Urbig." Der Münchner Michael Olise scheiterte noch in letzter Sekunde mit einem herrlichen Linksschuss am Aluminium.

Ein "bisschen der Hunger" habe gefehlt, meinte der nach der Halbzeit eingewechselte Joshua Kimmich. "Wir waren nicht ganz so frisch. Wir haben über 90 Minuten nicht konstant ins Spiel gefunden, dann war Augsburg hinten heraus griffiger als wir." Wichtig werde die Reaktion der Mannschaft sein. Am Mittwoch gastieren die Münchner in der Champions League bei der PSV Eindhoven.

Immer wieder dieser FC Augsburg

Die Fuggerstädter können einfach FC Bayern. Im April 2014 beendete der FC Augsburg einst die längste Ungeschlagen-Serie der Münchner nach 53 Bundesliga-Partien ohne Niederlage mit einem 1:0. Nun stoppte der FCA den FC Bayern nach 27 ungeschlagenen Ligaspielen bei dessen zweitlängster Serie. Nach Dreiern gegen Wolfsburg (8:1), Köln (3:1), Leipzig (5:1) und Saint-Gilloise (2:0) war es die erste Bayern-Niederlage in diesem Fußball-Jahr.

Der FC Bayern übernahm beim Heim-Comeback von Nationalspieler Jamal Musiala die Kontrolle - was sonst? Allerdings machten es ihnen die Augsburger nicht besonders leicht. Trainer Manuel Baum wollte schließlich vor dem Anpfiff auch nicht von Schadensbegrenzung bei seinem um den Klassenverbleib kämpfenden Verein sprechen, sondern forderte von seiner Mannschaft Mut ein. Und diesen zeigte der FC Augsburg bis zum Abpfiff, als er drei wichtige Punkte im Abstiegskampf holte.

Davies erstmals wieder von Beginn

Die Bayern kombinierten, doch die bayerischen Schwaben deckten eng und versuchten, früh zu stören. Das gelang auch ganz gut, bis Ito nach einer Ecke von Olise zur Führung einnickte.

Der japanische Verteidiger (für Raphaël Guerreiro) war einer von vier Neuen beim Rekordmeister neben Urbig, Leon Goretzka (für Kimmich) und Alphonso Davies (für Tom Bischof). Davies stand sogar erstmals seit seinem im März erlittenen Kreuzbandriss wieder in der Startelf der Münchner - diesmal aber ungewohnt als rechter Außenverteidiger.

Augsburger Wirkungstreffer

Über die linke Bayern-Seite wiederum war Luis Diaz von den Augsburgern kaum zu packen. Ein Zusammenstoß des kolumbianischen Nationalspielers mit Augsburgs Finn Dahmen (29.) im Strafraum und die minutenlange Behandlungspause des Schlussmannes brachen etwas den Rhythmus der Hausherren um Ersatzkapitän Harry Kane. Robin Fellhauer (45.+4) fehlte unmittelbar vor der Pause bei seinem Lattenschuss aus rund zehn Metern nur ein Hauch zum Ausgleich. Urbig hätte keine Chance gehabt.

Die Augsburger blieben auch zu Beginn der zweiten Hälfte unangenehm. Die Bayern brachten in der 61. Minute Musiala für den fehlerhaften Youngster Lennart Karl und Kimmich für Davies. Doch die nie aufsteckenden Augsburger setzten völlig überraschend zweimal harte Wirkungstreffer. "Ich bin so glücklich", sagte Chaves nach seinem denkwürdigen Einstand für den FC Augsburg. "Ich bin so stolz auf meine Teamkollegen."