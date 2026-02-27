4 Rodrigo Ribeiro (r) erzielt die Augsburger Führung. Foto: Harry Langer/dpa

Augsburg - Bei seinem Bundesliga-Jubiläum hat der FC Augsburg die Abstiegssorgen des 1. FC Köln weiter verschärft. Die Schwaben feierten durch das 2:0 (0:0) in ihrem 500. Spiel in Deutschlands Top-Spielklasse den 150. Sieg. Portugal-Talent Rodrigo Ribeiro sorgte mit einem feinen Hacken-Tor in der 55. Minute für die Führung, Alexis Claude-Maurice (90.+5) traf spät ins leere FC-Tor zum Endstand.

Während die Augsburger beim Blick auf die Tabelle mit nun 31 Punkten zumindest erst einmal erleichtert durchatmen dürfen, bleibt es für die Kölner Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok mit nur 24 Zählern auf dem Konto weiter bedrohlich.

Der nach seinen muskulären Problemen unter der Woche erst für die letzte halbe Stunde eingewechselte Jungstar Said El Mala konnte die Pleite bei den insgesamt zu zaghaften Angriffsbemühungen nicht mehr verhindern. Nur einen Punkt holten die Kölner in den vergangenen vier Spielen. Das lag auch daran, dass Augsburg in der vierten Minute der Nachspielzeit gemeinschaftlich den Ausgleich auf der Linie verhinderte.

Kölns Martel trifft die Latte

"Wir haben Hunger auf mehr", hatte FCA-Trainer Manuel Baum vor dem Spiel betont. Sein formstarkes Team - nur Dortmund holte in der Rückrunde mehr Punkte - demonstrierte das vor 30.660 Zuschauern in der ausverkauften WWK Arena. Die Augsburger agierten in der Anfangsphase wacher und gingen in den Zweikämpfen entschlossener zur Sache. Ribeiro (4.) und Noahkai Banks (11.) scheiterten bei ihren Schüssen aber an FC-Keeper Marwin Schwäbe.

Nach der vielversprechenden Anfangsphase beruhigten die Gäste das Spiel, das dann insgesamt an Esprit verlor. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Rheinländer um den Traumtorschützen der Vorwoche, Fallrückzieher-Künstler Ragnar Ache, kurz etwas mutiger. Beim Kopfball an die Latte von Eric Martel (38.) fehlte im Anschluss an einen Eckball von Jakub Kaminski nicht viel zur überraschenden Führung. Gelb vorbelastet blieb der letztjährige U21-Nationalmannschaftskapitän nach der Pause draußen.

Sehenswerter Führungstreffer von Ribeiro

Im zweiten Durchgang bejubelten dann die Augsburger die insgesamt verdiente Führung. Verteidiger Banks trieb den Ball energisch nach vorn und flankte vor das Tor, wo der sehr agile Ribeiro mit der Hacke sehenswert vollendete. Im vierten Spiel war es das zweite Tor für den 20-jährigen Portugiesen - erstmals traf er zu Hause. In der Schlussphase verteidigten die Gastgeber leidenschaftlich die knappe Führung und verpassten selbst das beruhigende 2:0.

Die Augsburger freuten sich nicht nur über den Jubiläumserfolg, sondern stellten mit dem achten Heimspiel in Serie ohne Niederlage auch eine alte Bestmarke ein. Nur in ihrer ersten Bundesliga-Saison 2011/12 war den Augsburgern unter Trainer Jos Luhukay ein solcher Erfolgslauf im eigenen Stadion schon einmal gelungen.