Fußball-Bundesliga: Joker Ache schießt Köln gegen Mainz aus der Krise

Köln - Der 1. FC Köln hat seine sportliche Krise zum Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga beendet und dem abstiegsgefährdeten 1. FSV Mainz 05 einen Dämpfer verpasst. Nach acht sieglosen Bundesliga-Spielen setzte sich die Mannschaft von Lukas Kwasniok dank eines Doppelpacks vom zur zweiten Hälfte eingewechselten Ragnar Ache mit 2:1 (0:1) durch und bescherte Mainz die erste Niederlage unter Trainer Urs Fischer.

Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion brachte Stefan Bell (29. Minute) die Gäste aus Mainz zunächst in Führung, ehe Joker Ache mit seinem Doppelpack (57. und 86.) die Partie drehte. Durch den ersten Dreier seit Anfang November baut der FC mit nun 20 Punkten das Polster auf die Abstiegszone wieder aus und liegt acht Punkte vor dem FSV, der den 17. Platz belegt.

Startelf-Wechsel bei beiden Mannschaften

Kwasniok tauschte auf vier Positionen: Eric Martel kehrte nach Gelbsperre zurück und rückte ebenso in die Startelf wie Alessio Castro-Montes, Isak Johannesson und Hinspiel-Siegtorschütze Marius Bülter. Bei Mainz, die auf den erkrankten Top-Torjäger Nadiem Amiri sowie Nikolas Veratschnig verzichten mussten, rückten Paul Nebel, Kacper Potulski sowie Winter-Zugang und Startelf-Debütant Silas in die Anfangsformation.

Von Beginn an suchten beide Teams nach Ballgewinnen den Weg nach vorn. Köln agierte dabei zunächst etwas konsequenter und suchte mehrmals im letzten Drittel aus sämtlichen Lagen den Abschluss. Allerdings mangelte es Jakub Kaminski (9.) und Shootingstar Saïd El Mala (4., 11. und 16.) an der nötigen Präzision. In der 20. Minute hatten die Gastgeber dann Glück, als der Ball nach einem Mainzer Freistoß an den rechten Pfosten trudelte.

Mainzer Abwehrchef trifft sehenswert

Kurz darauf schlugen die Gäste jedoch zu: Nach einem Einwurf von der rechten Seite ließ der Mainzer Abwehrchef Bell Martel mit einer Drehung im Strafraum stehen und hämmerte den Ball unter die Latte zur Führung. FC-Keeper Marvin Schwäbe verhinderte anschließend gleich zweimal das 0:2 – zuerst gegen Phillip Tietz (32.) und kurz darauf gegen Silas (36.). Auf der Gegenseite bewahrte Daniel Batz Mainz nach einem Schuss von Bülter (33.) vor dem Ausgleich.

In dieser Phase hatte Mainz die klar besseren Chancen, während Köln kaum etwas zustande brachte und verunsichert wirkte. Zur Pause ging es unter Pfiffen der FC-Fans in die Kabine. Kwasniok reagierte auf die enttäuschende erste Hälfte und brachte mit Tom Krauß, Ache und Kristoffer Lund gleich drei neue Spieler. Die erste Chance der zweiten Hälfte verbuchte der FC, doch Bülters Schuss (50.) stellte für Batz keine Herausforderung dar.

Ache belohnt Kölner Mut

Doch dann konnte der Keeper nur zusehen, wie Joker Ache zentral frei stehend mit Hilfe der Unterkante der Latte zum Ausgleich einköpfte und den FC damit für den guten Wiederbeginn belohnte. Köln spielte nun deutlich mutiger: Ache verpasste nur knapp den Doppelpack (66.), während Bülter gleich zweimal (68. und 69.) - zunächst an Danny da Costa, dann an Batz - scheiterte. 15 Minuten vor dem Ende verzeichnete der FC 10:1-Torschüsse nach der Pause.

Doch auch Mainz gab noch nicht kampflos auf. Der eingewechselte Armindo Sieb (81.) versuchte es nach längerer Flaute vor dem gegnerischen Tor mit einem Rechtsschuss, scheiterte aber am aufmerksamen Schwäbe. Kurz vor dem Ende war es dann aber erneut Ache, der die Partie mit seinem Treffer nach einer Ecke drehte und die Kölner Fans endlich wieder über drei Punkte jubeln ließ.