Wolfsburg - Dieter Hecking soll den VfL Wolfsburg vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Der 61-Jährige tritt beim Tabellenvorletzten die Nachfolge von Daniel Bauer an, von dem sich der Club nach dem 1:2 gegen den Hamburger SV getrennt hatte.