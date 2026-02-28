Fußball-Bundesliga: Diks verschafft Mönchengladbach späten 1:0-Sieg

3 Auch Gladbachs Castrop traf das Tor nicht. Foto: Fabian Strauch/dpa

Die Leistung verbessert, die Offensive bemüht - doch am Ende dauert es bis zur Nachspielzeit, ehe Borussia Mönchengladbach den Sieg unter Dach und Fach hat.











Mönchengladbach - Riesenjubel im Borussia-Park: Borussia Mönchengladbach hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein Lebenszeichen gegeben und die Negativserie von sieben sieglosen Spielen am Stück beendet. Der fünfmalige deutsche Meister bezwang dem 1. FC Union Berlin mit 1:0 (0:0) und kletterte mit nunmehr 25 Punkten in der Tabelle auf Rang zwölf. Die Gäste, die in der Woche zuvor ihren Negativlauf beendet hatten, halten mit 28 Zählern noch einen Sicherheitsabstand zu den Abstiegsrängen. Vor 52.488 Zuschauern erzielte Kevin Diks den Treffer für die Gladbacher in der Nachspielzeit (90.+4 Minute) per Foulelfmeter.

Die Gladbacher präsentierten sich nach einer intensiven Trainingswoche, die mit einer emotionalen Kabinenansprache von Präsident Rainer Bonhof begann, in neuer Formation nach den vergangenen beiden Niederlagen. So erhielt der 17 Jahre alte Offensivspieler Wael Mohya seine erste Startelf-Chance und wurde von der Fankurve lautstark gefeiert. Zudem griff Trainer Eugen Polanski wieder auf die beiden Mentalitätsspieler Rocco Reitz nach Gelbsperre und Jens Castrop zurück.

Borussia erwischt guten Start

Castrop hatte auch gleich in der 7. Minute die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber, der 22-Jährige scheiterte aber an Union-Keeper Frederik Rönnow. Fünf Minuten später tauchte der junge Mohya erstmals vor dem Tor der Gäste auf, vergab die Chance aber. Einen Kopfball von Haris Tabakovic entschärfte Rönnow kurz darauf. Offensichtlich angetrieben von den ununterbrochenen Fangesängen bestimmten die Gladbacher anfangs die Partie und entwickelten viel Zug zum Tor.

Die Köpenicker waren nach dem 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen durch die Gelbsperre von Andrej Ilić zu einer Änderung gezwungen. Für ihn rückte Oliver Burke in die Anfangsformation. Auch Kapitän Christopher Trimmel kehrte in die Startelf zurück, kassierte aber völlig unnötig frühzeitig eine Gelbe Karte und wurde zur zweiten Halbzeit ausgewechselt. Für ihn kam der wieder genesene Janik Haberer.

Diks trifft das leere Tor nicht

Union stand defensiv ordentlich, hatte wie zu erwarten wenig Ballbesitz und kam kaum zu gelungenen Offensivaktionen. Auch die Gefährlichkeit bei Standards kam nicht zum Tragen, weil die Gladbacher diese weitgehend verhinderten. Die beste Chance zur Führung vergab Diks, der kurz vor der Pause völlig frei stehend über das leere Tor köpfte, nachdem Unions Torwart einen Distanzschuss von Philipp Sander abgewehrt hatte.

Nach 65 Minuten schienen sich die Angriffsbemühungen der Gastgeber zu lohnen. Nach feiner Vorarbeit von Reitz erzielte Diks das lang ersehnte Tor -doch nach Videocheck wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung zuvor nicht gegeben. Erst in der Nachspielzeit verwandelte Diks einen Foulelfmeter, nachdem Unions Stanley Nsoki Hugo Bolin an der Strafraumlinie getroffen hatte.