1 Nächster Rückschlag: Der FC Bayern unterliegt trotz einer Führung beim 1. FSV Mainz 05. Foto: dpa/Thomas Frey

Dem FC Bayern droht eine titellose Saison. Für die Münchner mag das eine Katastrophe sein. Der Fußball-Bundesliga, kommentiert unser Autor Dirk Preiß, würde ein Wechsel an der Spitze guttun.















Link kopiert

Eines vorneweg: Für den ultimativen Abgesang ist es noch zu früh, das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga ist noch nicht entschieden. Aus eigener Kraft allerdings kann der FC Bayern nicht mehr Meister werden. Stattdessen helfen die Münchner derzeit tatkräftig mit, dass sich Fußball-Deutschland mit dem Gedanken anfreunden darf, dass es nach zehn FCB-Titeln in Folge einen Wechsel an der Spitze geben könnte.