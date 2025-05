Fußball-Bundesliga: Champions-Gefühl ohne Titel: Bayerns Meister-Warteschleife

4 Thomas Müller (r) feiert vor der Bayern-Kurve in Leipzig. Foto: Elisa Schu/dpa

Leipzig - Als Thomas Müller tief unter der Leipziger Haupttribüne Yussuf Poulsen erblickte, konnte sich der Bayern-Star sein typisches Grinsen nicht verkneifen. "Da ist der Partycrasher. Seit wann kannst du lupfen?", fragte Müller den als technisch nicht gerade brillant geltenden Leipziger Stürmer. Mit seinem Tor zum 3:3 in den letzten Sekunden der Nachspielzeit hatte Poulsen die zur Meisterfeier bereiten Bayern ausgebremst.

Zumindest gefühlt war es ein Rückschlag, auch wenn der 34. Titel nur noch Formsache ist. "Wir sind deutscher Meister, wenn wir ehrlich sind. Außer es gibt noch irgendeinen Punktabzug", sagte Joshua Kimmich. Der 30-Jährige drückte Verfolger Bayer Leverkusen für das Sonntagsspiel in Freiburg die Daumen, damit es ja keine Sofa-Meisterschaft für die Bayern wird. Bei einem Remis oder einer Niederlage der Leverkusener wäre München der Titel auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Müllers Champions-Gefühl

Durch das späte 3:3 - nachdem die Bayern ein 0:2 gedreht hatten - sei es laut Kimmich "emotional nicht ganz einfach" gewesen, schon in Leipzig zu feiern. Von großen Gefühlen sprach auch Müller. "Die ganze Mannschaft und auch die Jungs auf der Bank hatten dieses Champions-Gefühl beim Ausgleich, beim Führungstreffer. Da haben wir das Adrenalin enorm gespürt", sagte der 35-Jährige.

Wenn man so will, war der Auftritt in Leipzig ein Spiegelbild der Bayern-Saison. In Minjae Kim erweiterte der nächste Profi die ohnehin gut gefüllte Krankenakte, in der ersten Halbzeit mangelte es trotz spielerischer Überlegenheit an klaren Chancen. Und Leipzig nutzte die Patzer der Abwehr gnadenlos aus, hätte sogar mindestens ein Tor mehr erzielen müssen.

"Trotzdem ist es auch unsere DNA, dass wir spielen wollen, dass wir versuchen wollen, das immer spielerisch zu lösen", sagte Kimmich. Und im zweiten Abschnitt zeigten die Bayern, wie meisterhaft sie spielen können. Der Anschluss (Eric Dier) durch eine Standardsituation, der Ausgleich (Michael Olise) durch konsequentes hohes Pressing, die Führung (Leroy Sané) nach einem sehenswerten Spielzug und einem Zauberpass von Kimmich.

Glücksgriff Kompany

Letzterer zeigte auch direkt das Verbesserungspotenzial auf. "Wir hatten einfach zu viele Spiele, in denen wir die deutlich bessere Mannschaft waren und es nicht geschafft haben, das Spiel schneller zu beenden", sagte der DFB-Kapitän. Natürlich galt das auch für den Auftritt in Leipzig mit den versiebten Großchancen von Konrad Laimer und Kingsley Coman.

Dennoch überwog das Gefühl, mit dem neuen Trainer Vincent Kompany auf dem richtigen Weg zu sein. Sportchef Max Eberl bezeichnete den Belgier, der eigentlich nicht die Top-Lösung war, erneut als "Glücksgriff". Kimmich hat das Gefühl, man sei auf einem guten Weg. Außerdem sei das Teamgefühl in der Kabine "schon sehr gut".

Für Präsident Herbert Hainer sei die Meisterschaft ohnehin "der wichtigste Titel". Das Scheitern in Pokal und Champions League relativierte der 70-Jährige. Man sei nie die schlechtere Mannschaft gewesen. Im Pokal habe man gegen Leverkusen in Unterzahl gespielt, gegen Inter Mailand habe man es im Hinspiel selbst aus der Hand gegeben.

Kimmich und die Einzel-Flüge

Es darf also gefeiert werden in München - es muss sich nach einer titellosen Saison wie eine Ewigkeit angefühlt haben. Dennoch blieb man gerade beim Thema Gefühl wachsam. Sportchef Eberl untersagte den Spielern vor dem Spiel in Leipzig einen für den Siegesfall geplanten Titel-Trip nach Ibiza.

"Man möchte ja auch nicht, dass das in zwei, drei Jahren andere Vereine machen. Oder es wird irgendwann en vogue und am drittletzten Spieltag machen es sechs Vereine", sagte Eberl. Kimmich verpasste seinem Boss kurz vor dem Einstieg in den Bus noch einen humoristischen Konter: "Wir reisen jetzt alle einzeln an, damit es keiner merkt."