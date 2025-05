Fußball-Bundesliga: Bayerns Meister-Schlussakt mit Kane als Feierbiest

3 Harry Kane (l) und Eric Dier (r), der die Bayern am Saisonende verlässt. Die beiden Engländer sehnen sich nach dem ersten Titelgewinn in ihrer Profi-Karriere. Foto: Matthias Balk/dpa

Ein Sieg in Leipzig - und die 34. Meisterschaft des FC Bayern ist perfekt. Rund um das Titelspiel bestimmen einzelne Spieler die Themenlage in München.











München - Zumindest als Feierbiest möchte Harry Kane dabei sein. Die Gelb-Sperre verhindert zwar die aktive Mitarbeit des Engländers an seinem möglichen ersten Titelgewinn in Leipzig. Aber den gerade für ihn sehr speziellen Feiermoment möchte der 31 Jahre alte Torjäger nicht verpassen.

Und darum will Kane am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig eben doch dabei sein in der Red Bull Arena - wenn auch in Zivil und als mitfiebernder Fan auf der Tribüne. Auf einen weiteren Aufschub der 34. Bayern-Meisterschaft um eine Woche bis zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach hofft Kane jedenfalls nicht.

"Wir wollen den Titel so bald wie möglich gewinnen", sagte der 100-Millionen-Euro-Stürmer, der endlich seine titellose Visitenkarte in den Müll werfen will. Er fände es "großartig", sagte er jüngst, "wenn endlich ein paar Leute nicht mehr darüber reden könnten, dass ich noch keinen Titel gewonnen habe".

Sechs Finals hat einer der weltbesten Stürmer in den vergangenen Jahren verloren, darunter 2021 und 2024 zwei EM-Endspiele mit England sowie das Champions-League-Finale 2019 mit Tottenham Hotspur gegen den FC Liverpool. Eine bittere Leidenszeit für den Mann, der Tore am Fließband erzielt.

Und jetzt fehlt Kane ausgerechnet, wenn die Bayern mit einem Sieg in Leipzig am drittletzten Bundesliga-Spieltag auch rechnerisch alles fix machen können. Es wirkt wie eine besondere Pointe. "Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht auch den Titel gewinnen würde", sagte Kane zu seiner Sperre. Und er kündigte an: "Ich werde so viel feiern wie jeder andere, keine Sorge."

Die Meisterschale bekämen die Münchner in der Leipziger Arena freilich noch nicht überreicht. In Händen halten will sie am Saisonende nicht nur Kane zum ersten Mal, sondern auch Rekordmeister Thomas Müller zum Bayern-Abschied ein 13. Mal. Und überreicht bekommt sie dann einmal mehr Manuel Neuer.

Neuer hatte "gute Trainingswoche"

Der 39 Jahre alte Kapitän könnte nach zwei Monaten Verletzungspause in Leipzig erstmals wieder im Tor stehen. "Manu hatte eine gute Trainingswoche", berichtete Trainer Vincent Kompany. Er sagte aber auch, dass man sich erst nach dem Abschlusstraining zusammensetzen und entscheiden werde, "was am besten ist für ihn und die Mannschaft". Heißt: Kein Risiko bei Neuer.

Kompany ist gespannt, was seine Mannschaft in Leipzig erwartet. Für den Tabellenfünften geht es noch um die Champions-League-Qualifikation. Zuletzt gab es für RB ein desaströses 0:4 in Frankfurt. Kompany rätselt: "Gegen Bayern treffen die Mannschaften radikale Entscheidungen: Vollgas nach vorne oder Fokus auf die Defensive. Ich glaube, wir bekommen die beste Version von Leipzig als Gegner." Der 39 Jahre alte Belgier warnt vor zu viel Partylaune: "Wir müssen uns auf das Spiel vorbereiten, nicht auf die Meisterfeier."

Auf einer Abschiedstour befindet sich in München ab sofort nicht nur der Ur-Bayer Müller (35), sondern auch der Engländer Eric Dier (31). Kanes Landsmann müssen die Bayern-Bosse ungewollt aus ihren komplexen Abwehrplanungen für die kommende Saison streichen. Die Vertragsgespräche blieben erfolglos.

Kane-Kumpel Dier geht

"Eric hat uns mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Das ist Fakt", berichtete Sportdirektor Christoph Freund. Dier, der Anfang 2024 als Leihspieler von Tottenham nach München kam und immer solide verteidigte, wenn er im Abwehrzentrum gebraucht wurde, steht vor einem ablösefreien Wechsel nach Frankreich zur AS Monaco. Im Fürstentum kann er einen sehr lukrativen Dreijahresvertrag unterschreiben.

"Eric hat es richtig gut gemacht. Er ist ein super Junge. Hoffentlich krönt er seine Bayern-Zeit mit seinem ersten Titel", sagte Freund. Feiern könnte Dier seine persönliche Titel-Premiere auch noch gemeinsam mit seinem langjährigen Tottenham- und Nationalmannschafts-Kumpel Harry Kane.