Fußball-Bundesliga: Vor Champions-League-Gipfel: Bayern und Bayer verlieren

Berlin - Das Top-Duo der Fußball-Bundesliga hat im Fernduell gepatzt. Drei Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League verloren sowohl Spitzenreiter FC Bayern München als auch Meister Bayer Leverkusen. Einen Rückschlag kassierte auch Borussia Dortmund durch eine Heimniederlage gegen Augsburg.

FC Bayern München - VfL Bochum 2:3 (2:1)

Der FC Bayern rotiert und verliert in Unterzahl. Beim Feier-Spiel zum 125. Club-Jubiläum und drei Tage nach dem 3:0-Sieg in der Champions League gegen Bayer Leverkusen stand nur Leon Goretzka erneut in der Startelf. Dennoch brachte Raphaël Guerreiro den Tabellenführer mit einem Doppelpack in der 14. und 28. Minute mit 2:0 in Front. In Abwesenheit von Elfmeter-Souverän Harry Kane schoss Serge Gnabry einen Foulstrafstoß an den Pfosten. Jakov Medic (31.) gelang für die abstiegsbedrohten Bochumer der Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause musste Bayern Joao Palinha nach einem Foul mit Rot vom Platz. Und nach der Pause dann die Wende: Ibrahima Sissoko (51.) und Matus Bero (71.) sorgten für den Bochumer Coup im Abstiegskampf und schockten die Bayern.

Bayer Leverkusen - SV Werder Bremen 0:2 (0:1)

Auch Leverkusen veränderte drei Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen die Bayern die Startformation auf sieben Positionen. Allerdings zunächst ohne positiven Effekt: Die zuletzt kriselnden Bremer gingen durch Romano Schmid (7.) früh in Führung, ein zweites Werder-Tor durch Milos Veljkovic (30.) kassierte der Videoassistent wegen einer Abseitsstellung ein. Zur zweiten Halbzeit kam dann Ausnahmespieler Florian Wirtz, musste aber nach wenigen nach einem Foul verletzt wieder vom Platz. Leverkusen drückte auf den Ausgleich - aber erfolglos. Den Schlusspunkt setzte Justin Njinmah (90.+4) für Werder.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 0:1 (0:1)

Der BVB ist weiter auf der Suche nach Konstanz. Nach zwei Siegen in der Bundesliga und dem 1:1 gegen den OSC Lille in der Champions League kassierte das Team von Trainer Niko Kovac wieder einen Rückschlag im Kampf um die erneute Qualifikation für die Königsklasse. Jeffrey Gouweleeuw (23.) sorgte mit seinem Treffer für den Sieg der Augsburger in Dortmund. Das vermeintliche Ausgleichstor durch den zuletzt umstrittenen Julian Brandt wurde nachträglich ebenso wegen Abseits aberkannt wie der zweite Treffer für die Gäste durch ein Eigentor von Salih Öczan.

VfL Wolfsburg - FC St. Pauli 1:1 (0:1)

Der VfL Wolfsburg hat eine Heimniederlage vermieden und kann weiter auf eine Europacup-Teilnahme in der kommenden Saison hoffen. Mohammed Amoura (70.) rettete den Niedersachsen das Remis. In der ersten Halbzeit hatte Siebe van der Heyden (38.) den abstiegsbedrohten FC St. Pauli in Führung gebracht.

Holstein Kiel - VfB Stuttgart 2:2 (1:1)

Wie St. Pauli hat auch Holstein Kiel einen wichtigen Punkt für den Klassenverbleib gewonnen. Gegen lange in Unterzahl spielende Stuttgarter hatte Steven Skrzybski (30./46.) mit einem Doppelpack die Kieler nach dem 0:1 durch Jamie Leweling (15.) in Führung gebracht. Nachdem Leonidas Stergiou wegen Foulspiels Rot gesehen hatte (52.) gelang Ermedin Demirovic (55.) noch der Ausgleich für den VfB.