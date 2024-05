Fußball – Bezirkspokalfinale: FV Neuhausen gewinnt den Bezirkspokal

1 Hände in die Luft: Die Neuhausener Fußballer lassen sich nach dem verdienten 2:0-Sieg über den AC Catania Kirchheim feiern. Foto: /Herbert Rudel

Die Bezirksliga-Fußballer des FV Neuhausen siegen gegen den A-Ligisten AC Catania Kirchheim im Bezirkspokalfinale in Harthausen mit 2:0 und feiern den Pokalsieg zumindest „mit einem Bier“.











Link kopiert

Während die Fußballer des AC Catania Kirchheim auf dem Rasenplatz in Harthausen enttäuscht auf dem Boden saßen und sich den Applaus der zahlreichen Fans abholten, feierten die Kicker des Bezirksligisten FV Neuhausen tanzend im Kreis und sangen „Humba, Humba, Täterä“. Neuhausen gewann ein umkämpftes Bezirkspokalfinale mit 2:0 und FVN-Kapitän Janis Denzinger streckte schlussendlich den Pokal in die Höhe. „Wir wussten, dass so ein Pokalspiel seine eigenen Regeln hat und die Kirchheimer haben uns einiges abverlangt, deshalb bin ich froh, dass wir die Partie so gemeistert haben“, sagte FVN-Spielertrainer Ugur Yilmaz nach der Partie mit einem Lächeln und verschwand in der Jubeltraube.