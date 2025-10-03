Fußball – Bezirkspokal: TSV Wernau lässt dem VfB Reichenbach keine Chance
Die Wernauer um Simon Theisohn (am Ball) überrennen die Gegenspieler. Foto: Carsten Riedl

Der TSV Wernau gewinnt das A-Liga-Duell in der 4. Runde des Fußball-Bezirkspokals gegen den VfB Reichenbach mit 5:1. Wernaus Dennis Blattner erzielt drei Tore.

Die Fußballer des TSV Wernau gewannen das A-Liga-Duell in der 4. Runde des Bezirkspokals gegen den VfB Reichenbach überraschend deutlich mit 5:1 (1:0). Die Reichenbacher, die auf einige Stammkräfte verzichten mussten, schieden aus. „Wir mussten mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft antreten, da acht Stammspieler nicht mit dabei sein konnten“, erklärte Reichenbachs spielender Coach Moritz Gutmann das nicht so gute Spiel seines Teams und ergänzte: „Wir hatten viele junge Spieler auf dem Feld, die einfach nicht die Erfahrung mitbringen. Deshalb passierten auch viele Fehler, die in der zweiten Hälfte zu den Toren führten.“

