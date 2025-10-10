Fußball – Bezirkspokal: TSV Deizisau verliert und scheidet aus

1 Im Achtelfinale des Pokalwettbewerbs gastiert Bezirksligist TSV Berkheim beim A-Ligisten ASV Aichwald. Foto: oh

Die Kreisliga-A-Fußballer des TSV Deizisau verlieren gegen den A-2-Ligisten AC Catania Kirchheim in der 4. Runde des Bezirkspokals mit 1:2.











Die Kreisliga-A-Fußballer des TSV Deizisau verloren die verschobene Partie in der 4. Runde des Bezirkspokals zuhause gegen den A-2-Ligisten AC Catania Kirchheim knapp mit 1:2 und schieden damit aus dem Pokalwettbewerb aus. Die Kirchheimer lagen durch Michele Latte in der 16. Minute in Front und gingen mit der 1:0-Führung in die Kabine. Nach der Pause starteten die Deizisauer besser und glichen durch Alassane Braun drei Minuten nach dem Wiederanpfiff aus. AC-Spieler Ugur Fatih Evsen ließ die Kirchheimer jedoch in der 69. Minute zum 2:1-Sieg jubeln.

Achtelfinal-Paarungen stehen fest

Die Bezirkspokal-Achtelfinal-Paarungen, die am Donnerstag, 6. November, angepfiffen werden, stehen somit fest. Im Bezirksliga-Duell trifft der TSV Denkendorf dabei zuhause auf den derzeitigen Tabellenführer 1. FC Donzdorf, Bezirksligist TSV Berkheim gastiert beim A-Ligisten ASV Aichwald – und der TSV Wernau ist beim B-1-Ligisten TSV Deizisau II zu Gast, der gegen den A-2-Ligisten TSV Harthausen einen 11:10-Überraschungssieg nach Elfmeterschießen feierte.