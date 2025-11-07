Fußball – Bezirkspokal: TSV Berkheim kann Elfmeterschießen
1
Hochbetrieb im Aichwalder Strafraum. Sehr viele hochkarätige Torchancen gibt es aber nicht. Foto: Robin Rudel

Der Fußball-Bezirksligist setzt sich im Achtelfinale des Bezirkspokals mit 6:5 beim Kreisliga-A-Team ASV Aichwald durch.

Am Ende hatte sich die Mühe doch noch gelohnt. Wie oft hatte Tim Schleehauf Anlauf genommen und einen seiner berüchtigten Monster-Einwürfe in Richtung Strafraum abgefeuert. Ein Mal kam der Ball durch und führte in der Achtelfinal-Begegnung des TSV Berkheim im Fußball-Bezirkspokal beim ASV Aichwald zur Führung des Bezirksligisten. Weil der im Ligabetrieb eins tiefer kickende ASV kurz darauf ausglich, kam es trotzdem zur Entscheidung vom Punkt. „Aber Elfmeterschießen können wir ja“, sagte TSV-Kapitän Schleehauf grinsend und freute sich mit seinen Kameraden über das 6:5 (1:1, 0:0) und den Einzug in die nächste Runde. Vier Pokalspiele, drei Elfmeterschießen, alle Schüsse drin – das Viertelfinale am 16. April kann kommen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.