Fußball – Bezirkspokal: TSV Berkheim kann Elfmeterschießen

1 Hochbetrieb im Aichwalder Strafraum. Sehr viele hochkarätige Torchancen gibt es aber nicht. Foto: Robin Rudel

Der Fußball-Bezirksligist setzt sich im Achtelfinale des Bezirkspokals mit 6:5 beim Kreisliga-A-Team ASV Aichwald durch.











Link kopiert

Am Ende hatte sich die Mühe doch noch gelohnt. Wie oft hatte Tim Schleehauf Anlauf genommen und einen seiner berüchtigten Monster-Einwürfe in Richtung Strafraum abgefeuert. Ein Mal kam der Ball durch und führte in der Achtelfinal-Begegnung des TSV Berkheim im Fußball-Bezirkspokal beim ASV Aichwald zur Führung des Bezirksligisten. Weil der im Ligabetrieb eins tiefer kickende ASV kurz darauf ausglich, kam es trotzdem zur Entscheidung vom Punkt. „Aber Elfmeterschießen können wir ja“, sagte TSV-Kapitän Schleehauf grinsend und freute sich mit seinen Kameraden über das 6:5 (1:1, 0:0) und den Einzug in die nächste Runde. Vier Pokalspiele, drei Elfmeterschießen, alle Schüsse drin – das Viertelfinale am 16. April kann kommen.